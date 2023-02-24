В Екатеринбурге воспитательница оставила 3-летнего мальчика одного и ушла гулять

Инцидент произошел в вечернее время 21 февраля. О случившемся рассказала мама ребенка. По ее словам, сын ходит в платную спортивную секцию в садике и в тот день у него была тренировка. После нее мальчика привели в группу, а остальные уже вышли гулять.



Были ситуации, когда тренер не заходил и не забирал сына на тренировку, потому что забыл, утверждает мама, но на этот раз про мальчика забыла уже воспитательница. О произошедшем мать узнала от мамы другого ребенка. Она рассказала, что мальчик сидит один в шортах и футболке и плачет.



Узнав все это в онлайн-режиме, мама побежала забирать ребенка из садика.