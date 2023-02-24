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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Екатеринбурге воспитательница оставила 3-летнего мальчика одного и ушла гулять

24 февраля 2023, 05:45
Фото: 1MI
В детсаду №82 в Екатеринбурге воспитательница забыла трехлетнем мальчике, оставила его одного и пошла на прогулку с другими ребятами.

В результате малыш один остался в приемной, где обычно переодевают дошколят. Войти в группу он не мог, так как дверь была заперта, пишет Е1.

Инцидент произошел в вечернее время 21 февраля. О случившемся рассказала мама ребенка. По ее словам, сын ходит в платную спортивную секцию в садике и в тот день у него была тренировка. После нее мальчика привели в группу, а остальные уже вышли гулять.

Были ситуации, когда тренер не заходил и не забирал сына на тренировку, потому что забыл, утверждает мама, но на этот раз про мальчика забыла уже воспитательница. О произошедшем мать узнала от мамы другого ребенка. Она рассказала, что мальчик сидит один в шортах и футболке и плачет.

Узнав все это в онлайн-режиме, мама побежала забирать ребенка из садика.

Муж задал воспитательнице резонный вопрос: «На каком основании вы оставляете ребенка одного?», на что воспитательница начала кричать, что у нас после тренировки есть бесплатная продленка. Что она не должна ждать одного ребенка, пока другие потеют! — добавила женщина.

На следующий день мать мальчика пошла на разговор с заведующей и попросила перевести ребенка в другую группу. После встречи ответов на свои вопросы она не получила и поведение воспитательницы для нее осталось непонятным. Теперь она планирует пожаловаться в управление образования Ленинского района.

В самом детсаду прокомментировали, что мальчик не находился один, с ним находилась мама другого воспитанника, поэтому никаких правонарушений в его отношении не было.

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