В школе №121 Екатеринбурга пройдут уроки в выходной день

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Несмотря на каникулы, в Екатеринбурге в одной из школ решили провести занятия. Ученики № 121 школы будут учиться дистанционно 25 февраля, потому что учителя разместили для них задания в электронном дневнике.
Как рассказали родители, было принято решение о проведении дистанционных уроков для детей четвертого, пятого и шестого классов.
Тот факт, что это национальный праздник, не имеет значения. Дети все равно должны отправить свои задания учителям до 19.00 25 февраля. Мои дети учатся в разных школах, и у одного из них есть неделя отдыха от занятий без необходимости делать домашнее задание, — пожаловалась мать одного из учеников.
Корреспондент E1.RU связался со школой, но не получил никакого ответа.