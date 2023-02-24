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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В школе №121 Екатеринбурга пройдут уроки в выходной день

24 февраля 2023, 13:28
Фото: 1MI
Школа № 121 в Екатеринбурге решила провести занятия в выходной день, 25 февраля. Занятия будут проводиться дистанционно.

Несмотря на каникулы, в Екатеринбурге в одной из школ решили провести занятия. Ученики № 121 школы будут учиться дистанционно 25 февраля, потому что учителя разместили для них задания в электронном дневнике.

Как рассказали родители, было принято решение о проведении дистанционных уроков для детей четвертого, пятого и шестого классов.

Тот факт, что это национальный праздник, не имеет значения. Дети все равно должны отправить свои задания учителям до 19.00 25 февраля. Мои дети учатся в разных школах, и у одного из них есть неделя отдыха от занятий без необходимости делать домашнее задание, — пожаловалась мать одного из учеников.

Корреспондент E1.RU связался со школой, но не получил никакого ответа.

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#Екатеринбург#Общество#Школа#Учеба#Каникулы#Уроки#Ученик
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