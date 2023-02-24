Водитель и пассажир скончались после ДТП с опорой ЛЭП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Еще один пассажир – 31-летний мужчина, сидел сзади. Его отвезли в хирургическое отделение с ушибом левой голени. Другой пассажир, которому 27 лет, был отвезен в больницу с закрытым переломом костей стоп. Сам водитель иномарки оказался в реанимации, где скончался.