Водитель и пассажир скончались после ДТП с опорой ЛЭП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Его машину занесло, и он съехал в опору линии ЛЭП. В автомобиле на момент аварии находилось три пассажира, один из них скончался, сообщили в Госавтоинспекции.
Это мужчина, который сидел на переднем пассажирском сидении. Он умер до приезда скорой. Мужчине был 61 год.
Еще один пассажир – 31-летний мужчина, сидел сзади. Его отвезли в хирургическое отделение с ушибом левой голени. Другой пассажир, которому 27 лет, был отвезен в больницу с закрытым переломом костей стоп. Сам водитель иномарки оказался в реанимации, где скончался.