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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Водитель и пассажир скончались после ДТП с опорой ЛЭП на трассе Екатеринбург-Тюмень

24 февраля 2023, 05:28
Фото: Госавтоинспекция
На трассе Екатеринбург-Тюмень 23 февраля произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. 35-летний водитель автомобиля Kia не учел погодные условия – снегопад и гололед – и выбрал неподходящую скорость.

Его машину занесло, и он съехал в опору линии ЛЭП. В автомобиле на момент аварии находилось три пассажира, один из них скончался, сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция

Это мужчина, который сидел на переднем пассажирском сидении. Он умер до приезда скорой. Мужчине был 61 год.

Еще один пассажир – 31-летний мужчина, сидел сзади. Его отвезли в хирургическое отделение с ушибом левой голени. Другой пассажир, которому 27 лет, был отвезен в больницу с закрытым переломом костей стоп. Сам водитель иномарки оказался в реанимации, где скончался.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Авария#Машина#Происшествия#Лэп#Новости УрФО
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