35-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Со слов автомобилиста, женщина внезапно появилась перед ним на переходе. Он предпринял попытку затормозить и исключить наезд, однако не успел. Травмированную пострадавшую отправили в «Демидовскую городскую больницу» на скорой помощи. На момент совершения ДТП автовладелец был трезв.
Сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».
Ранее стало известно, что ДТП в Нижнем Тагиле чаще всего происходили по четвергам и субботам, а в целом за 2022 год зарегистрировали 187 аварий.