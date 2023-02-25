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35-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

25 февраля 2023, 12:00
Фото: Скриншот видеозаписи "Инцидент Нижний Тагил"
35-летний мужчина, управляющий автомобилем Mazda СХ-5, сбил женщину на пешеходном переходе. Авария произошла 24 февраля приблизительно в 19:00 по уральскому времени у дома № 2/1 по улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

Со слов автомобилиста, женщина внезапно появилась перед ним на переходе. Он предпринял попытку затормозить и исключить наезд, однако не успел. Травмированную пострадавшую отправили в «Демидовскую городскую больницу» на скорой помощи. На момент совершения ДТП автовладелец был трезв.

Сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».

Ранее стало известно, что ДТП в Нижнем Тагиле чаще всего происходили по четвергам и субботам, а в целом за 2022 год зарегистрировали 187 аварий.

В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Скорая помощь#Больница#Демидовская больница#Травмы
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