35-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Со слов автомобилиста, женщина внезапно появилась перед ним на переходе. Он предпринял попытку затормозить и исключить наезд, однако не успел. Травмированную пострадавшую отправили в «Демидовскую городскую больницу» на скорой помощи. На момент совершения ДТП автовладелец был трезв.