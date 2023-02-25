Более 18 тысяч обращений получила свердловский омбудсмен с начала мобилизации

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
О количестве обращений в офис омбудсмена рассказала сама Татьяна Мерзлякова на собственной странице «ВКонтакте». С ее слов, люди чаще всего обращались к ней с запросами о довольствии и ипотечных каникулах для мобилизованных и их семей. Также люди интересовались тем, чтобы вернуть многодетных отцов с территории проведения специальной военной операции ВС РФ на южных рубежах.
Военнослужащие и их родственники запрашивали информацию о том, как получить региональные выплаты в Свердловской области. Татьяна Мерзлякова также делилась данными о медпомощи на территории СВО и помогала в поиске военнослужащих.