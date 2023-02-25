Единый городской тариф начал действовать в электричках Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
Одинаковая стоимость проезда актуальна в рамках 7 городских маршрутов. Проезд до определенных станций железной дороги не потребует дополнительной оплаты. При этом все льготные условия проезда сохраняются.
Напомним, что решение о введении ЕГТ в Екатеринбурге принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Это — первый шаг для создания «наземного метро» в уральской столице. Результатом нововведений станет комфортная транспортная инфраструктура для жителей Среднего Урала и для туристов. Кроме того, это позволить снизить нагрузку на дорожные магистрали.