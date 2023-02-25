Единый городской тариф начал действовать в электричках Екатеринбурга

Напомним, что решение о введении ЕГТ в Екатеринбурге принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Это — первый шаг для создания «наземного метро» в уральской столице. Результатом нововведений станет комфортная транспортная инфраструктура для жителей Среднего Урала и для туристов. Кроме того, это позволить снизить нагрузку на дорожные магистрали.