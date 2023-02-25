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Флаг США появился во дворе многоэтажки в Верхней Пышме

25 февраля 2023, 12:44
Фото: Скриншот видеозаписи «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»
Во дворе одного из многоэтажных домов по улице Петрова, 35 в Верхней Пышме появился флаг Соединенных Штатов Америки. Местные жители оказались возмущены выходкой свердловчан, повесивших государственный символ на улице.

Со слов очевидцев, по факту случившегося горожане обратились к участковому. После этого иностранный флаг был убран с улицы. Жители Верхней Пышмы оказались единодушны: практически всех возмутило присутствие флага на улице.

Кто-то «хайпит», потому что в жизни очень мало забот. В целом, в условиях текущей конфронтации, такие приколы неуместны, — считает Николай Н. Своим мнением он поделился в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
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Иные верхнепышминцы посоветовали людям, вывесившим флаг, отправиться на линию боевого соприкосновения на территории СВО.

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#Анна Варнакина#Флаг#США#Участковый#Общество#Эксклюзив#Верхняя Пышма
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