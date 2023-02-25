Флаг США появился во дворе многоэтажки в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Со слов очевидцев, по факту случившегося горожане обратились к участковому. После этого иностранный флаг был убран с улицы. Жители Верхней Пышмы оказались единодушны: практически всех возмутило присутствие флага на улице.
Кто-то «хайпит», потому что в жизни очень мало забот. В целом, в условиях текущей конфронтации, такие приколы неуместны, — считает Николай Н. Своим мнением он поделился в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Иные верхнепышминцы посоветовали людям, вывесившим флаг, отправиться на линию боевого соприкосновения на территории СВО.