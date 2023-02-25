Глава администрации Макеевки поблагодарил Свердловскую область за помощь

Руководитель муниципального образования рассказал, что наиболее актуальной проблемой для Макеевки было отсутствие дорожного покрытия. Задача была решена благодаря Свердловской области: представители уральской промышленности отреставрировали часть дорог, за что получили благодарность населения ДНР.