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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Глава администрации Макеевки поблагодарил Свердловскую область за помощь

25 февраля 2023, 06:09
Фото: видеообращение Владислава Ключарова
Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров записал видеообращение и выразил благодарность Свердловской области за помощь, которую регион оказывает городу в Донецкой народной республике.

Руководитель муниципального образования рассказал, что наиболее актуальной проблемой для Макеевки было отсутствие дорожного покрытия. Задача была решена благодаря Свердловской области: представители уральской промышленности отреставрировали часть дорог, за что получили благодарность населения ДНР.

Всем уральцам, которым небезразличен наш город, выражаю огромную благодарность. Спасибо вам огромное! — сообщил Ключаров в видеообращении.
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Макеевка#ДНР#Помощь#Благодарность#Общество#Операция на Украине
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