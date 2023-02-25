Глава администрации Макеевки поблагодарил Свердловскую область за помощь

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Руководитель муниципального образования рассказал, что наиболее актуальной проблемой для Макеевки было отсутствие дорожного покрытия. Задача была решена благодаря Свердловской области: представители уральской промышленности отреставрировали часть дорог, за что получили благодарность населения ДНР.
Всем уральцам, которым небезразличен наш город, выражаю огромную благодарность. Спасибо вам огромное! — сообщил Ключаров в видеообращении.
Ранее в Нижнем Тагиле пообещали выступление Донецкого народного театра из Макеевки. Гастроли проведут в рамках мероприятий по культурному сотрудничеству.