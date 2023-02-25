Иномарка протаранила два автомобиля и вылетела ко входу в метро в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
К месту случившегося прибыли сотрудники скорой помощи, а также представители МЧС и Госавтоинспекции. Очевидцы рассказали, что кроме водителя иномарки-инициатора пострадавших нет. Автовладельца увезли с места ДТП на скорой. Его жизнью и здоровьем занимаются медики.
Пешеходы не получили повреждений: ни одна из машин, участвующих в аварии, не задела жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает издание Е1.
Ранее в Нижнем Тагиле 35-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Со слов мужчины, пострадавшая неожиданно начала переходить дорогу, а он не успел затормозить.