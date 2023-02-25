Иномарка протаранила два автомобиля и вылетела ко входу в метро в Екатеринбурге

Автовладелец на Kia Rio по неизвестной причине протаранил два автомобиля — Lada и Hyundai Accent. Машина повисла на заборе у входа в метро «Чкаловская» в Екатеринбурге. Мужчина получил серьезные травмы. Инцидент случился в дневное время суток 25 февраля на пересечении улиц 8 Марта и Щорса.