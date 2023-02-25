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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:48

Иномарка протаранила два автомобиля и вылетела ко входу в метро в Екатеринбурге

25 февраля 2023, 12:45
Фото: 1MI
Автовладелец на Kia Rio по неизвестной причине протаранил два автомобиля — Lada и Hyundai Accent. Машина повисла на заборе у входа в метро «Чкаловская» в Екатеринбурге. Мужчина получил серьезные травмы. Инцидент случился в дневное время суток 25 февраля на пересечении улиц 8 Марта и Щорса.

К месту случившегося прибыли сотрудники скорой помощи, а также представители МЧС и Госавтоинспекции. Очевидцы рассказали, что кроме водителя иномарки-инициатора пострадавших нет. Автовладельца увезли с места ДТП на скорой. Его жизнью и здоровьем занимаются медики.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу, Е1

Пешеходы не получили повреждений: ни одна из машин, участвующих в аварии, не задела жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает издание Е1.

35-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
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Ранее в Нижнем Тагиле 35-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Со слов мужчины, пострадавшая неожиданно начала переходить дорогу, а он не успел затормозить.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Авария#Скорая помощь#Метро
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