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Почти 9 тонн поддельной «молочки» пытались ввезти в Свердловскую область в 2022 году

25 февраля 2023, 09:45
Фото: 1MI
8,9 тонн молочной продукции из 70 тонн проверенной забраковало Управление Роспотребнадзора в Свердловской области за 2022 год. Объем брака составил 12,9% от общего количества.

Продукция изымалась из оборота по разным причинам: несоответствие технической документации и нормативных документов; непройденные критерии фальсификации; отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость. Также были выявлены нарушения условий хранения.

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Специалисты провели исследования 11 тысяч проб молочных продуктов. Микробиологические показатели не прошли нормы в 7,5% случаев, санитарно-химические — в 7,8%, физико-химические — в 9%. Удельный вес забракованной продукции-фальсификата насчитал 4,3%.

Все подделки не допустили к продаже в различных торговых точках Свердловской области. В отношении поставщиков принят полный комплекс мер административного реагирования, сообщает Управление Роспотребнадзора в Свердловской области.

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#Свердловская область#Роспотребнадзор#Общество#Анна Варнакина
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