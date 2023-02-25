Почти 9 тонн поддельной «молочки» пытались ввезти в Свердловскую область в 2022 году

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Продукция изымалась из оборота по разным причинам: несоответствие технической документации и нормативных документов; непройденные критерии фальсификации; отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость. Также были выявлены нарушения условий хранения.
Специалисты провели исследования 11 тысяч проб молочных продуктов. Микробиологические показатели не прошли нормы в 7,5% случаев, санитарно-химические — в 7,8%, физико-химические — в 9%. Удельный вес забракованной продукции-фальсификата насчитал 4,3%.
Все подделки не допустили к продаже в различных торговых точках Свердловской области. В отношении поставщиков принят полный комплекс мер административного реагирования, сообщает Управление Роспотребнадзора в Свердловской области.