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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Подростки украли кассу с 80 рублями из кафе в Екатеринбурге

25 февраля 2023, 12:43
Фото: 1MI
Молодые люди украли из заведения общепита кассу, в которой находилось 80 рублей. Инцидент произошел в ночные часы с 22 на 23 февраля в кафе по улице Малышева в Екатеринбурге. Воров зафиксировали внешние видеокамеры.

Две девушки и столько же юношей пробрались в общественное заведение под покровом ночи. Перед этим они ходили по округе и следили за тем, чтобы поблизости не было прохожих. Далее молодые люди уничтожили стекло во входной двери и вошли внутрь, где забрали кассовый аппарат.

Совершив акт воровства, юноши побежали к дверям подъезда стоявшего вблизи дома, где их поджидали девушки. Со слов владельца, подростки не являются местными жителями, а дверь подъезда поддалась им случайно. Об инциденте сообщило издание Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Кража#Криминал#Воровство#Подростки
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