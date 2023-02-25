Подростки украли кассу с 80 рублями из кафе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Две девушки и столько же юношей пробрались в общественное заведение под покровом ночи. Перед этим они ходили по округе и следили за тем, чтобы поблизости не было прохожих. Далее молодые люди уничтожили стекло во входной двери и вошли внутрь, где забрали кассовый аппарат.
Совершив акт воровства, юноши побежали к дверям подъезда стоявшего вблизи дома, где их поджидали девушки. Со слов владельца, подростки не являются местными жителями, а дверь подъезда поддалась им случайно. Об инциденте сообщило издание Е1.