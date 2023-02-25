Подростки украли кассу с 80 рублями из кафе в Екатеринбурге

Две девушки и столько же юношей пробрались в общественное заведение под покровом ночи. Перед этим они ходили по округе и следили за тем, чтобы поблизости не было прохожих. Далее молодые люди уничтожили стекло во входной двери и вошли внутрь, где забрали кассовый аппарат.