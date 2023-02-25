Подросток избил 12-летнего онкобольного мальчика в Новоуральске

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В момент нападения ребенок покидал торговую точку. Агрессором стал один молодой человек из компании подростков. Пострадавший мальчик спросил, чем он заслужил такое отношение, после чего произошел разговор. Ребята разошлись, но через время догнали школьника и инициировали драку, сообщает Е1.
Мама пострадавшего сообщила журналистам, что обошлось без серьезных травм — они проверили состояние здоровья в травмпункте. Избитый мальчик отделался ушибами и ранами на лице.
Ранее больного аутизмом и эпилепсией юношу избили в Лесном. Среди нападавших также было несколько человек.