Подросток избил 12-летнего онкобольного мальчика в Новоуральске

В момент нападения ребенок покидал торговую точку. Агрессором стал один молодой человек из компании подростков. Пострадавший мальчик спросил, чем он заслужил такое отношение, после чего произошел разговор. Ребята разошлись, но через время догнали школьника и инициировали драку, сообщает Е1.