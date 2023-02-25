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Published Сегодня, 08:52

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Подросток избил 12-летнего онкобольного мальчика в Новоуральске

25 февраля 2023, 08:52
Фото: 1MI
Подросток кинул сырым яйцом в онкобольного 12-летнего мальчика, а затем избил его. Инцидент произошел в День защитника Отечества, 23 февраля, на улице Фрунзе в Новоуральске.

В момент нападения ребенок покидал торговую точку. Агрессором стал один молодой человек из компании подростков. Пострадавший мальчик спросил, чем он заслужил такое отношение, после чего произошел разговор. Ребята разошлись, но через время догнали школьника и инициировали драку, сообщает Е1.

В Лесном юношу с аутизмом и эпилепсией жестоко избили
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Мама пострадавшего сообщила журналистам, что обошлось без серьезных травм — они проверили состояние здоровья в травмпункте. Избитый мальчик отделался ушибами и ранами на лице.

Ранее больного аутизмом и эпилепсией юношу избили в Лесном. Среди нападавших также было несколько человек.

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#Анна Варнакина#Нападение#Дети#Драка#Происшествия#Новоуральск
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