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Published Сегодня, 07:09

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Поезд насмерть сбил женщину в Свердловской области

25 февраля 2023, 07:09
Фото: 1MI
Жительница Свердловской области пересекала железную дорогу вне перехода и попала под поезд. Она не выжила: смерть наступила на пути в медицинское учреждение. Гибель свердловчанки случилась 24 февраля примерно в 14:40 по уральскому времени на 5 километре станций Углежжение-Филькино.

Машинист состава предпринял попытку остановить транспортное средство, но не смог сохранить свердловчанке жизнь. Ее планировали доставить в больницу, однако смерть наступила в пути следования.

По периметру трагедии проводят спецмероприятия следователи и оперативники. Им предстоит узнать все обстоятельства случившегося, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области
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Ранее под колесами грузового поезда скончался мужчина, который также пересекал железнодорожные пути вне установленного места.

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#Анна Варнакина#Погибшие#Поезд#Железная дорога#Происшествия#Свердловская область
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