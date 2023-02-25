Поезд насмерть сбил женщину в Свердловской области

Жительница Свердловской области пересекала железную дорогу вне перехода и попала под поезд. Она не выжила: смерть наступила на пути в медицинское учреждение. Гибель свердловчанки случилась 24 февраля примерно в 14:40 по уральскому времени на 5 километре станций Углежжение-Филькино.