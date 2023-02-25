Поезд насмерть сбил женщину в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Машинист состава предпринял попытку остановить транспортное средство, но не смог сохранить свердловчанке жизнь. Ее планировали доставить в больницу, однако смерть наступила в пути следования.
По периметру трагедии проводят спецмероприятия следователи и оперативники. Им предстоит узнать все обстоятельства случившегося, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Ранее под колесами грузового поезда скончался мужчина, который также пересекал железнодорожные пути вне установленного места.