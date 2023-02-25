Пожилая женщина спрятала котенка в мешок и отнесла на мусорку в Нижнем Тагиле

Пожилая жительница Нижнего Тагила спрятала кошку черный мешок и отнесла на мусорку, намереваясь выкинуть. Происходящее заметила неравнодушная тагильчанка, которая вмешалась в процесс. Теперь животному ищут временный или постоянный дом.