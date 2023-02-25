TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Пожилая женщина спрятала котенка в мешок и отнесла на мусорку в Нижнем Тагиле

25 февраля 2023, 11:01
Фото: Светлана Т. "ВКонтакте"
Пожилая жительница Нижнего Тагила спрятала кошку черный мешок и отнесла на мусорку, намереваясь выкинуть. Происходящее заметила неравнодушная тагильчанка, которая вмешалась в процесс. Теперь животному ищут временный или постоянный дом.

Женщина увидела, как пенсионерка несет завязанный пакет с котом, и заставила его развязать. Кошка убежала на улицу.

Откуда я знаю, что это именно этот котенок? Я уверена! Так как оставшиеся двое в руки не даются, — рассказала тагильская зоозащитница Светлана Т.

Теперь пострадавшему питомцу разыскивают передержку или дом. Зооволонтеры из Нижнего Тагила обещают стерилизовать кошку и обработать от паразитов за свой счет.

Неизвестно, что эта старушка придумает завтра! — подытоживает Светлана Т.
В Кургане пожарные спасли из огня кошку, собаку и морскую свинку
Узнать подробнее
Читайте также:
Котят в мусорный бак выбросили неизвестные в ЕкатеринбургеСидевшего четверо суток в вентиляции кота спасли в Краснотурьинске«Пытался лишить жизни, но доставил мучения»: неизвестные расстреляли кота в Невьянске
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Животные#Бездомные животные#Кот#Кошка#Котенок#Происшествия#Эксклюзив
Подпишитесь
Год с начала СВО. Как спецоперация поменяла жизнь и судьбы тагильчан
Вчера, 05:00
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
Вчера, 07:00
«Мы путаем демократию с распущенностью»: декан ФСБЖ о Тагиле, СВО, уважении и детях
23 февраля 09:45
Куйвашев и Пригожин вступили в перепалку после слов о неподдержке властями СВО
Вчера, 06:39
«Баня для бездомных» возобновила работу в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:34
ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
22 февраля 08:07