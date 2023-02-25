Пожилая женщина спрятала котенка в мешок и отнесла на мусорку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Женщина увидела, как пенсионерка несет завязанный пакет с котом, и заставила его развязать. Кошка убежала на улицу.
Откуда я знаю, что это именно этот котенок? Я уверена! Так как оставшиеся двое в руки не даются, — рассказала тагильская зоозащитница Светлана Т.
Теперь пострадавшему питомцу разыскивают передержку или дом. Зооволонтеры из Нижнего Тагила обещают стерилизовать кошку и обработать от паразитов за свой счет.
Неизвестно, что эта старушка придумает завтра! — подытоживает Светлана Т.