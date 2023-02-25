«Санки едут сами»: дети из Нижнего Тагила устроили опасное развлечение

Другие жители Нижнего Тагила подметили, что транспортное средство не является самодельным: все комплектующие для него продаются в Перми и устанавливаются на сани, рассказали горожане. В основном тагильчане оценили задумку и сказали, что подобные мотосани — мечта их детства.