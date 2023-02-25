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Posted 25 февраля 2023, 08:13

Published 25 февраля 2023, 08:13

Modified 25 февраля 2023, 08:15

Updated 25 февраля 2023, 08:15

«Санки едут сами»: дети из Нижнего Тагила устроили опасное развлечение

25 февраля 2023, 08:13

Дети устроили опасное развлечение на улицах в Нижнем Тагиле

Горожане заметили детей, которые прикрепили мотор от газонокосилки к саням и катались по городу. За опасным развлечением ребят заметили на улице Газетной в Нижнем Тагиле.

По всей видимости, две девочки решили испытать самодельное транспортное средство и удивили тагильчан. Тем не менее, считают местные жители, подобное развлечение опасно и должно проходить под наблюдением взрослых.

Другие жители Нижнего Тагила подметили, что транспортное средство не является самодельным: все комплектующие для него продаются в Перми и устанавливаются на сани, рассказали горожане. В основном тагильчане оценили задумку и сказали, что подобные мотосани — мечта их детства.

Прикольная штука: и дети рады, и родители. Это лучше, чем гонять на всяких питбайках по дворам, — пишет Максим М. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дети#Город#Опасность#Очевидцы#Санки
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