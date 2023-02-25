«Санки едут сами»: дети из Нижнего Тагила устроили опасное развлечение

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По всей видимости, две девочки решили испытать самодельное транспортное средство и удивили тагильчан. Тем не менее, считают местные жители, подобное развлечение опасно и должно проходить под наблюдением взрослых.
Другие жители Нижнего Тагила подметили, что транспортное средство не является самодельным: все комплектующие для него продаются в Перми и устанавливаются на сани, рассказали горожане. В основном тагильчане оценили задумку и сказали, что подобные мотосани — мечта их детства.
Прикольная штука: и дети рады, и родители. Это лучше, чем гонять на всяких питбайках по дворам, — пишет Максим М. в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».