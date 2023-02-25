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Published Сегодня, 12:02

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«Уралвагонзавод» и три депутата из Свердловской области попали под санкции Канады

25 февраля 2023, 12:02
Фото: TagilCity.ru
Три депутата Госдумы из Свердловской области, а также промышленное предприятие «Уралвагонзавод» попали в санкционный список Канады.

Под санкциями оказались Лев Ковпак, Зелимхан Муцоев и Александр Демин. Данные опубликованы на сайте высшего коллегиального исполнительного органа госуправления страны. Прежде Канада также ограничивала действия владельца «Синары» Дмитрия Пумпянского и его жены, а также собственника «Норникеля» Владимира Потанина.

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Ранее под санкции различных стран Запада и не только попадали и другие люди и объекты Свердловской области. Например, президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения в экономическую и прочую деятельность на территории подведомственного государства в отношении 9 топ-менеджеров банка в Екатеринбурге, региональных заводов ядерного оружейного комплекса «Росатом», митрополита Екатеринбургского и ряда других личностей и субъектов бизнеса.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Санкции#Канада#УВЗ#Уралвагонзавод#Политика
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