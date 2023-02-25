«Уралвагонзавод» и три депутата из Свердловской области попали под санкции Канады

Ранее под санкции различных стран Запада и не только попадали и другие люди и объекты Свердловской области. Например, президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения в экономическую и прочую деятельность на территории подведомственного государства в отношении 9 топ-менеджеров банка в Екатеринбурге, региональных заводов ядерного оружейного комплекса «Росатом», митрополита Екатеринбургского и ряда других личностей и субъектов бизнеса.