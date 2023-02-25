Владимир Путин лишил гражданства 70-летнюю свердловчанку

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева предложила лишить гражданства звезду телесериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Причины — в его высказываниях о специальной военной операции. До этого актер должен был приехать в Нижний Тагил, однако спектакль с его участием был отменен.