Владимир Путин лишил гражданства 70-летнюю свердловчанку

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Причины, по которым женщине разорвали правовую связь с государством, неизвестны. Кроме того, подписью президента прав, обязанностей и ответственности перед страной лишились еще трое людей. Данные о лишении свердловчанки гражданства РФ появилась на сайте правовой информации Кремля.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева предложила лишить гражданства звезду телесериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Причины — в его высказываниях о специальной военной операции. До этого актер должен был приехать в Нижний Тагил, однако спектакль с его участием был отменен.