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Владимир Путин лишил гражданства 70-летнюю свердловчанку

25 февраля 2023, 06:42
Фото: 1MI
70-летнюю Татьяну Наношкину (Субботину), родившуюся в Свердловской области, указом лишил гражданства РФ президент Владимир Путин. Официальный документ был подписан 24 февраля.

Причины, по которым женщине разорвали правовую связь с государством, неизвестны. Кроме того, подписью президента прав, обязанностей и ответственности перед страной лишились еще трое людей. Данные о лишении свердловчанки гражданства РФ появилась на сайте правовой информации Кремля.

Лишить гражданства Назарова предложила депутат Госдумы от Свердловской области
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Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева предложила лишить гражданства звезду телесериала «Кухня» Дмитрия Назарова. Причины — в его высказываниях о специальной военной операции. До этого актер должен был приехать в Нижний Тагил, однако спектакль с его участием был отменен.

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#Анна Варнакина#Владимир Путин#Свердловская область#Политика#Гражданство#Указ#Лишение
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