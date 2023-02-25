Жители Вагонки в Нижнем Тагиле замерзают из-за прорыва теплотрассы

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Со слов местных жителей, без горячей воды и отопления остались сотни горожан. Люди мезрзнут: за окном зима, а батареи в квартирах холодные. По состоянию на вечер 24 февраля, рассказывают жители Нижнего Тагила, последствия прорыва все еще не устранены.
Некоторые тагильчане также подметили, в ночь с 23 на 24 февраля отопление в домах включили, однако утром его снова не стало. Жители Нижнего Тагила возмущены тем, что в температура в квартирах упала до 14 градусов, а в платежках учтут плату за полный месяц. О случившемся стало известно из публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил».