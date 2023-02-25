TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле замерзают из-за прорыва теплотрассы

25 февраля 2023, 05:44
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Тагильчане жалуются на холод в квартирах, который наступил в результате прорыва теплотрассы 23 февраля. Коммунальная авария случилась в доме на улице Зари, 5, на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Со слов местных жителей, без горячей воды и отопления остались сотни горожан. Люди мезрзнут: за окном зима, а батареи в квартирах холодные. По состоянию на вечер 24 февраля, рассказывают жители Нижнего Тагила, последствия прорыва все еще не устранены.

Некоторые тагильчане также подметили, в ночь с 23 на 24 февраля отопление в домах включили, однако утром его снова не стало. Жители Нижнего Тагила возмущены тем, что в температура в квартирах упала до 14 градусов, а в платежках учтут плату за полный месяц. О случившемся стало известно из публикации сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Дети замерзают в холодных классах единственной школы под Екатеринбургом«Тепловой» мрак в Еланском гарнизоне: люди замерзают в квартирах без отопленияЗамерзающие годами жители Новоасбеста дождались строительства новой котельной
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ЖКХ#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Происшествия
Подпишитесь
Год с начала СВО. Как спецоперация поменяла жизнь и судьбы тагильчан
Вчера, 05:00
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
Вчера, 07:00
«Мы путаем демократию с распущенностью»: декан ФСБЖ о Тагиле, СВО, уважении и детях
23 февраля 09:45
Куйвашев и Пригожин вступили в перепалку после слов о неподдержке властями СВО
Вчера, 06:39
«Баня для бездомных» возобновила работу в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:34
ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
22 февраля 08:07