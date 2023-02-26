Экс-вратарь «Урала» Давыд Алексеев умер в 19 лет

В ФК «Урал» тоже выразили соболезнования и заявили, что в 2021 году молодой человек был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и принимал участие в товарищески матчах. 7 ноября 2020 года Давыд был заявлен в основную команду «Урала» на матч Премьер-лиги со «Спартаком». На тот момент ему было 17 лет. Летом 2022 года Давыд решил попробовать свои силы в «Динамо». Он успел сыграть в 9 матчах чемпионата и в четырех поединках на Кубок России. Последняя игра для него прошла 20 октября 2022 года с «Калугой».