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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Экс-вратарь «Урала» Давыд Алексеев умер в 19 лет

26 февраля 2023, 09:31
Фото: ФК "Урал"
Бывший вратарь команды «Урал» Давыд Алексеев из Екатеринбурга скончался в 19 лет. В последние полгода молодой человек играл в составе «Динамо» из Владивостока. Причины смерти Давыда пока неизвестны.

О кончине футболиста сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Они выразили соболезнования родным и близким умершего. В заявлении клуб обозначил Алексеева как бывшего вратаря. На сайте клуба указано, что с Давыдом было расторжено трудовое соглашение.

Знакомые футболиста заявляют, что он мог покончить с собой на фоне расторжения контракта. Однако пока официальной информации нет, пишет РИА «Новости».

В ФК «Урал» тоже выразили соболезнования и заявили, что в 2021 году молодой человек был приглашен на сборы с основным составом «Урала» и принимал участие в товарищески матчах. 7 ноября 2020 года Давыд был заявлен в основную команду «Урала» на матч Премьер-лиги со «Спартаком». На тот момент ему было 17 лет. Летом 2022 года Давыд решил попробовать свои силы в «Динамо». Он успел сыграть в 9 матчах чемпионата и в четырех поединках на Кубок России. Последняя игра для него прошла 20 октября 2022 года с «Калугой».

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#Ирина Кирилова#Футболист#Умер#Скончался#Спорт#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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