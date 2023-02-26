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Published Сегодня, 16:10

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Флаг США во дворе, вонь от агрокомплекса и тагильчанка — визажист Шуры

26 февраля 2023, 16:10
Фото: TagilCity.ru
Во дворе многоэтажки в Верхней Пышме появился флаг США, вонь от агрокомплекса в Горноуральске портит жизнь, а жительница Нижнего Тагила накрасила Шуру для концерта. Об этих и других событиях за выходные читайте в материале TagilCity.ru.

Пожилая женщина в Нижнем Тагиле спрятала котенка в мешок и отнесла на мусорку. Это случилось 25 февраля. Она планировала выбросить котенка, но происходящее заметила женщина и вмешалась. Теперь котенку ищут дом.

Пожилая женщина спрятала котенка в мешок и отнесла на мусорку в Нижнем Тагиле
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Во дворе многоэтажного дома в Верхней Пышме появился флаг США. Местные жители оказались возмущены случившимся. По словам очевидцев, они уже обратились к участковому. Они назвали это хайпом.

Флаг США появился во дворе многоэтажки в Верхней Пышме
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Поселок под Нижним Тагилом страдает от вони, исходящей от агрокомплекса «Горноуральский». Он продолжает сливать фекалии в арендованные у Горноуральского ГО поля. Что происходит в поселке на данный момент, на что жалуются местные жители и какие предпринимаются меры, читайте в материале TagilCity.ru.

Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом
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Жительница Нижнего Тагила Ирина Пряхина сделала макияж для Шуры. Он приехал в город 25 февраля, чтобы выступить на концерте группы «Руки Вверх». Девушка поделилась своими впечатлениями и рассказала, какой певец в жизни.

«Очень добрый и простой»: Жительница Нижнего Тагила побывала визажистом Шуры
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Масленичные гуляния прошли в Нижнем Тагиле. Празднование состоялось у ДК «Юбилейный». Сначала на площади состоялись конкурс и концерт, а затем, по традиции, было сожжено чучело.

Сожженное чучело, конкурсы и концерт: как в Нижнем Тагиле отпраздновали Масленицу
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Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом
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