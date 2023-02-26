Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Пожилая женщина в Нижнем Тагиле спрятала котенка в мешок и отнесла на мусорку. Это случилось 25 февраля. Она планировала выбросить котенка, но происходящее заметила женщина и вмешалась. Теперь котенку ищут дом.
Во дворе многоэтажного дома в Верхней Пышме появился флаг США. Местные жители оказались возмущены случившимся. По словам очевидцев, они уже обратились к участковому. Они назвали это хайпом.
Поселок под Нижним Тагилом страдает от вони, исходящей от агрокомплекса «Горноуральский». Он продолжает сливать фекалии в арендованные у Горноуральского ГО поля. Что происходит в поселке на данный момент, на что жалуются местные жители и какие предпринимаются меры, читайте в материале TagilCity.ru.
Жительница Нижнего Тагила Ирина Пряхина сделала макияж для Шуры. Он приехал в город 25 февраля, чтобы выступить на концерте группы «Руки Вверх». Девушка поделилась своими впечатлениями и рассказала, какой певец в жизни.
Масленичные гуляния прошли в Нижнем Тагиле. Празднование состоялось у ДК «Юбилейный». Сначала на площади состоялись конкурс и концерт, а затем, по традиции, было сожжено чучело.