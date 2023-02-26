Во дворе многоэтажки в Верхней Пышме появился флаг США, вонь от агрокомплекса в Горноуральске портит жизнь, а жительница Нижнего Тагила накрасила Шуру для концерта. Об этих и других событиях за выходные читайте в материале TagilCity.ru.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле