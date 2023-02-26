Испарения опасных веществ обнаружены в грузовом вагоне на станции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Угрозы причинения вреда окружающей среде или людям нет, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
На месте утечки работали представители «Экоспаса». Ведется работа по устранению неисправности. Она и стала причиной испарения вещества. По результатам мероприятий будет дана оценка соблюдения работниками правил безопасности.
Напомним, ранее в Тюменской области на станции Ишим при осмотре опасного груза была обнаружена течь дизельного топлива. Она вытекала из нижнего сливного прибора цистерны. После того, как вагон был отцеплен, течь была устранена.