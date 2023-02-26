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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Испарения опасных веществ обнаружены в грузовом вагоне на станции в Екатеринбурге

26 февраля 2023, 08:26
Фото: 1MI
Испарение из резервуара с метилтрихлорсиланом было обнаружено в грузовом вагоне на станции Екатеринбург — Сортировочный. Вагон сразу же был отцеплен и направлен на тупиковый путь.

Угрозы причинения вреда окружающей среде или людям нет, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На месте утечки работали представители «Экоспаса». Ведется работа по устранению неисправности. Она и стала причиной испарения вещества. По результатам мероприятий будет дана оценка соблюдения работниками правил безопасности.

Напомним, ранее в Тюменской области на станции Ишим при осмотре опасного груза была обнаружена течь дизельного топлива. Она вытекала из нижнего сливного прибора цистерны. После того, как вагон был отцеплен, течь была устранена.

Щелочь вытекла из грузового вагона на ж/д станции в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Вагон#Утечка#Экология#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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