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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Коммунальщики в Верхотурье нашли в засыпанную строительным мусором собаку

26 февраля 2023, 10:39
Фото: группа "Верхотурье" Вконтакте
Работники коммунальной службы 21 февраля 2023 года нашли в мусорном баке в Верхотурье замученную собаку. Она была практически полностью засыпана строительным мусором. По словам жителей города, она была выброшена хозяином.

Также они утверждают, что собаку не кормили и систематически избивали, сообщается в группе «Верхотурье» Вконтакте.

Собаку возили к ветеринарам, а затем для нее была найдена передержка. Это оказалась девочка, ее назвали Маша. Сначала собака не могла встать на лапы, но сейчас ей уже лучше.

Фото: группа "Верхотурье" Вконтакте

По словам Ларисы Куликовой, ветеринары заявили, что вероятность, что собака выживет — мала. Однако сейчас ей уже лучше. Она ходит по комнате и хорошо кушает. По ней видно, что хозяин ее недокармливал, пишет «КП-Екатеринбург».

Лариса уточнила, что о хозяине Маши ничего неизвестно. Однако мужчина отказался заниматься собакой и пропал. В полицию волонтер не общалась. Теперь собаку будут откармливать и ставить ей уколы.

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#Ирина Кирилова#Животные#Собака#Мусорный бак#Природа#Новости УрФО#Свердловская область#Верхотурье
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