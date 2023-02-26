Коммунальщики в Верхотурье нашли в засыпанную строительным мусором собаку

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Также они утверждают, что собаку не кормили и систематически избивали, сообщается в группе «Верхотурье» Вконтакте.
Собаку возили к ветеринарам, а затем для нее была найдена передержка. Это оказалась девочка, ее назвали Маша. Сначала собака не могла встать на лапы, но сейчас ей уже лучше.
По словам Ларисы Куликовой, ветеринары заявили, что вероятность, что собака выживет — мала. Однако сейчас ей уже лучше. Она ходит по комнате и хорошо кушает. По ней видно, что хозяин ее недокармливал, пишет «КП-Екатеринбург».
Лариса уточнила, что о хозяине Маши ничего неизвестно. Однако мужчина отказался заниматься собакой и пропал. В полицию волонтер не общалась. Теперь собаку будут откармливать и ставить ей уколы.