Легендарный врач умер в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
С декабря месяца Яков Бейкин болел и был госпитализирован в очередной раз. У него были хронические заболевания, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
В региональном минздраве информацию подтвердили. Там уточнили, что врач скончался после продолжительной болезни. Пока дата и время прощания неизвестны.
Якову Борисовичу было 73 года. Он с 1990 года был главой клинико-диагностического центра, а также внештатным специалистом по клинической лабораторной диагностике минздрава Свердловской области. В 2001 году он признан лучшим врачом спецмедучреждения города.
В 2021 году группа ученых и врачей во главе с Яковом Бейкиным получила премию Татищева-де Геннина. 20 января 2023 года врач получил звание почетного гражданина Свердловской области.