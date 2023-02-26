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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Легендарный врач умер в Екатеринбурге

26 февраля 2023, 08:46
Фото: сайт клинико-диагностического центра

Знаменитый врач скончался в Екатеринбурге

Доктор медицинских наук и заслуженный врач России Яков Бейкин скончался в Екатеринбурге. Он более 32 лет был главой клинико-диагностического центра. Точная причина смерти неизвестна.

С декабря месяца Яков Бейкин болел и был госпитализирован в очередной раз. У него были хронические заболевания, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

В региональном минздраве информацию подтвердили. Там уточнили, что врач скончался после продолжительной болезни. Пока дата и время прощания неизвестны.

Якову Борисовичу было 73 года. Он с 1990 года был главой клинико-диагностического центра, а также внештатным специалистом по клинической лабораторной диагностике минздрава Свердловской области. В 2001 году он признан лучшим врачом спецмедучреждения города.

В 2021 году группа ученых и врачей во главе с Яковом Бейкиным получила премию Татищева-де Геннина. 20 января 2023 года врач получил звание почетного гражданина Свердловской области.

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#Врач#Смерть#Похороны#Прощание#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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