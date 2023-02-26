Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В понедельник, 27 февраля, дневная температура воздуха составит 0 градусов, ночью будет -3 градуса. Ожидается пасмурная погода, мокрый снег и западный ветер до 12 метров в секунду.
В последний день зимы, 28 февраля, ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду. Синоптики прогнозируют небольшие снегопады. Днем во вторник в Нижнем Тагиле будет -3 градуса, а ночью похолодает до -5 градусов.
С 1 марта температура начнет постепенно снижаться. В среду в городе ожидается -5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду и небольшой снег.
2 и 3 марта, в четверг и пятницу, среднесуточная температура составит -10 и -13 градусов соответственно. Синоптики сообщают, что снегопады не прекратятся, а северо-западный и западный ветер будет достигать 12 метров в секунду.
Также в Нижнем Тагиле на неделе ожидаются магнитные бури. 27 февраля геомагнитная активность будет достигать шести баллов по 9-балльной шкале, 28 февраля — четырех баллов, а 2 марта — трех баллов.