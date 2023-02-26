В последний день зимы, 28 февраля, ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду. Синоптики прогнозируют небольшие снегопады. Днем во вторник в Нижнем Тагиле будет -3 градуса, а ночью похолодает до -5 градусов.