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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Мокрый снег и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в конце февраля

26 февраля 2023, 07:18
Фото: 1MI
Ноль градусов и ветер до 16 метров в секунду прогнозируют синоптики Гисметео в последних числах февраля в Нижнем Тагиле.

В понедельник, 27 февраля, дневная температура воздуха составит 0 градусов, ночью будет -3 градуса. Ожидается пасмурная погода, мокрый снег и западный ветер до 12 метров в секунду.

В последний день зимы, 28 февраля, ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду. Синоптики прогнозируют небольшие снегопады. Днем во вторник в Нижнем Тагиле будет -3 градуса, а ночью похолодает до -5 градусов.

С 1 марта температура начнет постепенно снижаться. В среду в городе ожидается -5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. Ветер западный до 10 метров в секунду и небольшой снег.

2 и 3 марта, в четверг и пятницу, среднесуточная температура составит -10 и -13 градусов соответственно. Синоптики сообщают, что снегопады не прекратятся, а северо-западный и западный ветер будет достигать 12 метров в секунду.

Также в Нижнем Тагиле на неделе ожидаются магнитные бури. 27 февраля геомагнитная активность будет достигать шести баллов по 9-балльной шкале, 28 февраля — четырех баллов, а 2 марта — трех баллов.

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#Евгения Сафина#Прогноз#Весна#Март#Погода#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Синоптики#Свердловская область
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