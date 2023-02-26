Неизвестные сняли фары и разбили стекло Porsche в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Аналогичная кража случилась в середине января в Заречном районе Екатеринбурга.
По данному факту уже проводится проверка. Причастные к произошедшему устанавливаются, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, летом 2022 года в Екатеринбурге была зафиксирована серия подобных преступлений. Неизвестные в районе улицы Тверитина снимали фары с автомобилей вместе с бамперами. На воров жаловались местные жители. Полиция проводила проверку.