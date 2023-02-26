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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Неизвестные сняли фары и разбили стекло Porsche в Екатеринбурге

26 февраля 2023, 10:52
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
В Екатеринбурге неизвестные украли фары и разбили стекло с Porsche Cayenne, припаркованного в центре города. Инцидент случился 25 февраля 2023 года около ЖК «Маяковский».

Аналогичная кража случилась в середине января в Заречном районе Екатеринбурга.

По данному факту уже проводится проверка. Причастные к произошедшему устанавливаются, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, летом 2022 года в Екатеринбурге была зафиксирована серия подобных преступлений. Неизвестные в районе улицы Тверитина снимали фары с автомобилей вместе с бамперами. На воров жаловались местные жители. Полиция проводила проверку.

Злоумышленники сняли фары с припаркованной в Екатеринбурге Porsche
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#Ирина Кирилова#Автомобиль#Кража#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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