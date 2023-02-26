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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

«Очень добрый и простой»: Жительница Нижнего Тагила побывала визажистом Шуры

26 февраля 2023, 11:42
Фото: Ирина Пряхина

Жительница Нижнего Тагила побывала визажистом Шуры

Жительница Нижнего Тагила Ирина Пряхина накрасила Шуру для концерта в городе. Девушка поделилась своими впечатлениями с TagilCity.ru и рассказала, какой певец в жизни.

По словам Ирины, ей написала организатор выступления Шуры и спросила, сможет ли она накрасить мужчину. Она ответила положительно, а потом ее утвердили.

Либо Шура, либо его менеджер смотрел мои работы, подхожу ли я под стиль его и так далее. Было очень волнительно. Шура смешной и веселый. 30 минут, пока я делала ему макияж, мы все время смеялись и общались, — рассказала Ирина Пряхина TagilCity.ru.

Девушка пошутила, что теперь она «звездный визажист».

Шура выступал в СОК «Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле 25 февраля на концерте группы «Руки Вверх». Выступление еще одной звезды шоу-бизнеса стало неожиданностью для присутствующих зрителей.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Свердловская область#Певец#Шура#Визажист#Концерт#Свободное время#Эксклюзив
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