Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По словам Ирины, ей написала организатор выступления Шуры и спросила, сможет ли она накрасить мужчину. Она ответила положительно, а потом ее утвердили.
Либо Шура, либо его менеджер смотрел мои работы, подхожу ли я под стиль его и так далее. Было очень волнительно. Шура смешной и веселый. 30 минут, пока я делала ему макияж, мы все время смеялись и общались, — рассказала Ирина Пряхина TagilCity.ru.
Девушка пошутила, что теперь она «звездный визажист».
Шура выступал в СОК «Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле 25 февраля на концерте группы «Руки Вверх». Выступление еще одной звезды шоу-бизнеса стало неожиданностью для присутствующих зрителей.