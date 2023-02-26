С погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» простились в Малышевском ГО

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Молодой человек погиб 31 января 2023 года на территории Артемовска в ДНР. Похороны состоялись 24 февраля, пишет Рубцова.
У Максима остались отец, мать, сестра и сын. Рубцова выразила соболезнования родным и близким.
Напомним, рабочий завода погиб 16 января на спецоперации. Александр Тонкушин родом из Верхней Салды. С лета прошлого года он работал на заводе УНИКОМ в Первоуральске. На СВО Александр отправился в составе ЧВК «Вагнер».