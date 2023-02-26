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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

С погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» простились в Малышевском ГО

26 февраля 2023, 11:46
Фото: глава Малышевского ГО Мария Рубцова
С погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Чечулиным простились в Малышевском ГО. Об этом рассказала глава округа Мария Рубцова.

Молодой человек погиб 31 января 2023 года на территории Артемовска в ДНР. Похороны состоялись 24 февраля, пишет Рубцова.

У Максима остались отец, мать, сестра и сын. Рубцова выразила соболезнования родным и близким.

Напомним, рабочий завода погиб 16 января на спецоперации. Александр Тонкушин родом из Верхней Салды. С лета прошлого года он работал на заводе УНИКОМ в Первоуральске. На СВО Александр отправился в составе ЧВК «Вагнер».

Рабочий завода из Верхней Салды погиб на СВО
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#Ирина Кирилова#Спецоперация#Смерть#Погибшие#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Верхняя Салда#Первоуральск
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