Сожженное чучело, конкурсы и концерт: как в Нижнем Тагиле отпраздновали Масленицу

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
На мероприятие пришло несколько сотен человек. Для них были организованы несколько фотозон, где тагильчане с удовольствием фотографировались. Дети смогли поучаствовать в различных конкурсах. Например, забивали шайбу в ворота огромной клюшкой, дрались мешками, набитыми ватой, кидали снежки, сшибали друг у друга валенки и так далее. Победители получали жетончики на бесплатный ароматный чай или аттракционы.
На сцене, установленной перед дворцом культуры, выступали творческие коллективы с зажигательными танцами и песнями, проводились розыгрыши призов, которые предоставили спонсоры мероприятия. Ведущие были в ярких костюмах.
Ходим с семьей на Масленицу к Юбилейному каждый год, очень любим это веселое мероприятие. В этот раз было заметно больше народу, чем в прошлые годы. Даже знакомых с Вагонки встретили. Такое ощущение, что отдохнуть и повеселиться съехался весь город. Хороший концерт, интересные конкурсы, ну и, самое главное, сожжение чучела! Нам очень понравилось, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Елена.
На площади перед ДК Юбилейным в горе снега установили большое чучело зимы и огородили его забором. Для безопасности посетителей на месте дежурили пожарные и спасатели. По завершении концерта чучело сожгли, но перед этим были запущены фейерверки. Тагильчане громко и дружно провожали зиму и кричали: «Гори, гори ясно!». Когда огонь потух, пожарные затушили костровище с помощью пены и тагильчане разошлись по домам.