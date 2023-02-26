Сожженное чучело, конкурсы и концерт: как в Нижнем Тагиле отпраздновали Масленицу

На площади перед ДК Юбилейным в горе снега установили большое чучело зимы и огородили его забором. Для безопасности посетителей на месте дежурили пожарные и спасатели. По завершении концерта чучело сожгли, но перед этим были запущены фейерверки. Тагильчане громко и дружно провожали зиму и кричали: «Гори, гори ясно!». Когда огонь потух, пожарные затушили костровище с помощью пены и тагильчане разошлись по домам.