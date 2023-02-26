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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Сожженное чучело, конкурсы и концерт: как в Нижнем Тагиле отпраздновали Масленицу

26 февраля 2023, 13:03
Фото: TagilCity.ru
26 февраля в Нижнем Тагиле у дворца культуры Юбилейный прошли Масленичные гуляния. После концерта и конкурсов было сожжено большое чучело зимы, которое установили посреди площади.

На мероприятие пришло несколько сотен человек. Для них были организованы несколько фотозон, где тагильчане с удовольствием фотографировались. Дети смогли поучаствовать в различных конкурсах. Например, забивали шайбу в ворота огромной клюшкой, дрались мешками, набитыми ватой, кидали снежки, сшибали друг у друга валенки и так далее. Победители получали жетончики на бесплатный ароматный чай или аттракционы.

Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

На сцене, установленной перед дворцом культуры, выступали творческие коллективы с зажигательными танцами и песнями, проводились розыгрыши призов, которые предоставили спонсоры мероприятия. Ведущие были в ярких костюмах.

Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем ТагилеМасленица в Нижнем Тагиле
Масленица в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Ходим с семьей на Масленицу к Юбилейному каждый год, очень любим это веселое мероприятие. В этот раз было заметно больше народу, чем в прошлые годы. Даже знакомых с Вагонки встретили. Такое ощущение, что отдохнуть и повеселиться съехался весь город. Хороший концерт, интересные конкурсы, ну и, самое главное, сожжение чучела! Нам очень понравилось, — рассказала TagilCity.ru жительница Выи Елена.
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем ТагилеСожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

На площади перед ДК Юбилейным в горе снега установили большое чучело зимы и огородили его забором. Для безопасности посетителей на месте дежурили пожарные и спасатели. По завершении концерта чучело сожгли, но перед этим были запущены фейерверки. Тагильчане громко и дружно провожали зиму и кричали: «Гори, гори ясно!». Когда огонь потух, пожарные затушили костровище с помощью пены и тагильчане разошлись по домам.

Сожжение чучела зимы на Масленицу в Нижнем Тагиле
Видео: TagilCity.ru
#Евгения Сафина#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Масленица#Праздник#Зима#ДК Юбилейный#Концерт#Видео
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