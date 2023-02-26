TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Стая бродячих собак чуть не загрызла жительницу Екатеринбурга с щенком

26 февраля 2023, 06:30
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга рассказала, что на нее около Патрушихинского пруда напала стая из 20 бездомных собак, когда она гуляла со своим щенком-самоедом.

По ее словам, в этом месте гуляет много людей, в том числе и с детьми, рядом расположена горнолыжная база. 25 февраля она шла там со своей собакой и вдруг со стороны леса выбежали бродячие псы.

Женщина отметила, что собаки окружили их и пытались наброситься. Ей было очень страшно. Спугнуть нападавших помогли молодые люди из мотошколы и ей удалось убежать.

Екатеринбурженка считает, что необходимо принимать меры, так как в городе уже сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по бешенству, пишет Е1.

Карантин по бешенству введен в двух районах Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Бродячих собак отловят в Нижнем Тагиле за 4 миллиона рублейСтая бездомных собак загрызла кошку в поселке под БерезовскимРодители детей из Нижнего Тагила пожаловались на бездомных собак
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Бродячие собаки#Женщина#Щенок#Происшествия
Подпишитесь
Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом
Сегодня, 04:00
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
24 февраля 07:00
Год с начала СВО. Как спецоперация поменяла жизнь и судьбы тагильчан
24 февраля 05:00
Куйвашев и Пригожин вступили в перепалку после слов о неподдержке властями СВО
24 февраля 06:39
«Мы путаем демократию с распущенностью»: декан ФСБЖ о Тагиле, СВО, уважении и детях
23 февраля 09:45
ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
22 февраля 08:07