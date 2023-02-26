Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
По ее словам, в этом месте гуляет много людей, в том числе и с детьми, рядом расположена горнолыжная база. 25 февраля она шла там со своей собакой и вдруг со стороны леса выбежали бродячие псы.
Женщина отметила, что собаки окружили их и пытались наброситься. Ей было очень страшно. Спугнуть нападавших помогли молодые люди из мотошколы и ей удалось убежать.
Екатеринбурженка считает, что необходимо принимать меры, так как в городе уже сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по бешенству, пишет Е1.