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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Студентов-диверсантов задержали в Екатеринбурге

26 февраля 2023, 06:07
Фото: 1MI
19-летний студент и его куратор задержаны в Екатеринбурге за содействие терроризму и изготовление взрывчатки.

По данным Telegram-канала Shot, молодой человек рядом с конструкторским бюро «Новатор» в подземном переходе написал граффити с оскорблениями сотрудников. Предприятие занимается разработкой военного вооружения.

Студент был задержан, а в его комнате в общежитии проведен обыск. В жилище сотрудники правоохранительных органов нашли провокационные проукраинские листовки. Затем полиция вышла и на куратора молодого человека, который также является студентом.

На сегодняшний день возбуждены уголовные дела о содействии терроризму, изготовлении взрывчатки и вербовке в террористическую организацию, пишет 66.ру.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Диверсия#Задержание#Происшествия
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