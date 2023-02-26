Студентов-диверсантов задержали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По данным Telegram-канала Shot, молодой человек рядом с конструкторским бюро «Новатор» в подземном переходе написал граффити с оскорблениями сотрудников. Предприятие занимается разработкой военного вооружения.
Студент был задержан, а в его комнате в общежитии проведен обыск. В жилище сотрудники правоохранительных органов нашли провокационные проукраинские листовки. Затем полиция вышла и на куратора молодого человека, который также является студентом.
На сегодняшний день возбуждены уголовные дела о содействии терроризму, изготовлении взрывчатки и вербовке в террористическую организацию, пишет 66.ру.