Минтранс Свердловской области призвал всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов, соблюдать правила. Дорожники напомнили, что перед пешеходными переходами нужно останавливаться заранее. Также не рекомендуется выезд на встречную полосу. Особенно подвержены обледенению спуски, подъемы, мосты и искусственные сооружения. Поэтому на них нужно соблюдать особенную осторожность.