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Modified Сегодня, 09:51

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Свердловскую область завалит снегом

26 февраля 2023, 09:50
Фото: 1MI

Мощный снегопад накроет Свердловскую область

Экстренное предупреждение из-за снегопада объявлено в Свердловской области на 27 февраля 2023 года. В некоторых районах, по прогнозам, может выпасть до 10 сантиметров осадков.

Минтранс Свердловской области призвал всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов, соблюдать правила. Дорожники напомнили, что перед пешеходными переходами нужно останавливаться заранее. Также не рекомендуется выезд на встречную полосу. Особенно подвержены обледенению спуски, подъемы, мосты и искусственные сооружения. Поэтому на них нужно соблюдать особенную осторожность.

Специалисты Управтодора контролируют расчистку снега с помощью автоматических постов. Также они следят за ситуацией на дороге, сообщили в департаменте информполитики региона.

Там отметили, что о неубранных участках дорог можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону 8 (343) 261-79-83. Также можно обратиться на областную горячую линию по телефону 8 (343) 262-50-65.

Мокрый снег и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в конце февраля
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#Ирина Кирилова#Снег#Предупреждение#Дороги#Транспорт#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург
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