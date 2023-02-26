Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Минтранс Свердловской области призвал всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов, соблюдать правила. Дорожники напомнили, что перед пешеходными переходами нужно останавливаться заранее. Также не рекомендуется выезд на встречную полосу. Особенно подвержены обледенению спуски, подъемы, мосты и искусственные сооружения. Поэтому на них нужно соблюдать особенную осторожность.
Специалисты Управтодора контролируют расчистку снега с помощью автоматических постов. Также они следят за ситуацией на дороге, сообщили в департаменте информполитики региона.
Там отметили, что о неубранных участках дорог можно сообщить в диспетчерскую службу по телефону 8 (343) 261-79-83. Также можно обратиться на областную горячую линию по телефону 8 (343) 262-50-65.