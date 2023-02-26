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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

У жительницы Екатеринбурга списали деньги за чужой заказ на Wildberries

26 февраля 2023, 09:10
Фото: 1MI
Деньги за чужой заказ на Wildberries списали с жительницы Екатеринбурга. Товар приобрела ее подруга, но на свою карту перевела недостаточно средств.

Как рассказала сама заказчица Дарья, когда-то она оплачивала покупку в интернет-магазине с карты своей подруги. Однако позднее сразу ее отвязала. Сама девушка завела для покупок отдельную карту и перечисляет на нее деньги перед заказом. В очередной раз при оформлении покупки она ошиблась с суммой и перевела немного меньше. Тогда средства списали с карты ее подруги.

Деньги она вернула. Однако ситуация в следующий раз повторилась. При этом в службе поддержки, утверждает девушка, заявили, что с отвязанной карты тоже могут списать средства. Это происходит в случае, если на основной карте не хватает средств или подключиться к ней не получается по другим причинам. В качестве аргумента девушке привели один из пунктов правил.

В результате подруге пришлось заблокировать карту, чтобы избежать дальнейших списаний, пишет Е1.

В пресс-службе маркетплейса заявили, что средства с карт списываются только в случае, если клиент сам разрешает проведение транзакций. В противном случае, если карта отвязана, никакие списания не производятся.

На платный возврат на Wildberries пожаловались жители Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Магазин#Банковская карта#Деньги#Списание#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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