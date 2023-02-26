У жительницы Екатеринбурга списали деньги за чужой заказ на Wildberries

Как рассказала сама заказчица Дарья, когда-то она оплачивала покупку в интернет-магазине с карты своей подруги. Однако позднее сразу ее отвязала. Сама девушка завела для покупок отдельную карту и перечисляет на нее деньги перед заказом. В очередной раз при оформлении покупки она ошиблась с суммой и перевела немного меньше. Тогда средства списали с карты ее подруги.