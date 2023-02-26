У жительницы Екатеринбурга списали деньги за чужой заказ на Wildberries

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как рассказала сама заказчица Дарья, когда-то она оплачивала покупку в интернет-магазине с карты своей подруги. Однако позднее сразу ее отвязала. Сама девушка завела для покупок отдельную карту и перечисляет на нее деньги перед заказом. В очередной раз при оформлении покупки она ошиблась с суммой и перевела немного меньше. Тогда средства списали с карты ее подруги.
Деньги она вернула. Однако ситуация в следующий раз повторилась. При этом в службе поддержки, утверждает девушка, заявили, что с отвязанной карты тоже могут списать средства. Это происходит в случае, если на основной карте не хватает средств или подключиться к ней не получается по другим причинам. В качестве аргумента девушке привели один из пунктов правил.
В результате подруге пришлось заблокировать карту, чтобы избежать дальнейших списаний, пишет Е1.
В пресс-службе маркетплейса заявили, что средства с карт списываются только в случае, если клиент сам разрешает проведение транзакций. В противном случае, если карта отвязана, никакие списания не производятся.