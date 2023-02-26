В Екатеринбурге пятые сутки ищут пропавшего мужчину

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
На момент пропажи свердловчанин был одет в черные сапоги и пуховик такого же цвета. На ногах у мужчины были темно-зеленые штаны, а на голове — серая шапка.
Родственники указали, что рост Максима Торчакова составляет 186 сантиметров, у него серые глаза, темно-русые волосы и плотное телосложение.
Всех, кто знает местонахождение мужчины или может сообщить какую-то информацию о нем, просят обращаться по телефонам, указанным в ориентировке.