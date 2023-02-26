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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Екатеринбурге пятые сутки ищут пропавшего мужчину

26 февраля 2023, 05:33
Фото: 1MI
С 22 февраля перестал выходить на связь с родственниками 29-летний житель Екатеринбурга Максим Торчаков. Его разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и сотрудники правоохранительных органов.

На момент пропажи свердловчанин был одет в черные сапоги и пуховик такого же цвета. На ногах у мужчины были темно-зеленые штаны, а на голове — серая шапка.

Родственники указали, что рост Максима Торчакова составляет 186 сантиметров, у него серые глаза, темно-русые волосы и плотное телосложение.

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Всех, кто знает местонахождение мужчины или может сообщить какую-то информацию о нем, просят обращаться по телефонам, указанным в ориентировке.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Поисковики#Волонтеры#Пропавший#Происшествия
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