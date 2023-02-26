Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом

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Наша поездка в Горноуральский состоялась в морозный солнечный день. На главной остановке поселка толпа местных — ждут автобус. Кто-то поехал по делам, кто-то провожает родных. Наталья Николаевна — старожил Горноуральского — проводив внучку-студентку на автобус, согласилась побеседовать с нами и рассказать о больных точках населенного пункта. Главной проблемой у местных всегда является зловонный от агрокомплекса «Горноуральский».
Мы пишем обращения. У нас раньше не было такого, все было по правилам, утилизировалось. А сейчас — зачем деньги тратить на отстойники, когда они могут вылить и заплатить штраф? — сетует женщина.
Обо всем по порядку.
Поля, на которых изливается жидкая фракция свиного навоза, — агрокомплекс арендует у мэрии Горноуральского городского округа. Однако свинокомплекс использует их не по назначению, уверяют нас местные общественники: предприятие разливает кал, даже имеются специальные отводящие траншеи. Отсюда все проблемы: и с водой, и с запахом.
О происходящем неравнодушные горноуральцы периодически пишут письма с просьбой о расторжении договоров аренды. В распоряжении редакции оказалось обращение на имя Дмитрия Летникова, главы Горноуральского городского округа. В нем один из общественников — Андрей Гебень — напоминает управленцу о нарушениях, обнаруженных в полях сельскохозяйственного назначения.
Мне доподлинно известно, что администрацией ГГО предоставлены в долгосрочную аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“». Также совершенно не секрет, что предприятие-арендатор регулярно вносит значительные объемы сильно пахнущей отходами жизнедеятельности свиней жидкостей в грунт указанных полей. Достаточно знаний курса химии средней школы, чтобы утверждать, что подобный процесс способствует естественному испарению и самопроизвольной диффузии содержащихся в сливаемой жидкости веществ с вредным запахом в атмосферном воздухе, — пишет активист.
В ответном письме (имеется в распоряжении редакции) Дмитрий Летников сообщил о том, что информация о нарушениях направлялась в Министерство природных ресурсов, а также в природоохранную прокуратуру. По итогам проверок было вынесено судебное решение № 2-8/2018, которое предприятие до конца не исполнило. Об этом судебном решении, к которому Летников имеет прямое отношение, мы еще упомянем.
Расторгнуть договор со свинокомплексом на законных условиях может только мэрия Горноуральского городского округа.
По требованию арендодателя аренда прекращается, если арендатор использует участок с нарушением законодательства, в частности (п. п. 2, 4 ст. 46, пп. 1 п. 2 ст. 45 ЗК РФ): использует не по целевому назначению или таким образом, что приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо наносит вред окружающей среде.
Например, в судебной практике встречается позиция, что о нецелевом использовании земельного участка сельскохозяйственного назначения можно говорить, если на нем допущено перекрытие плодородного слоя почвы различными отходами сельхозпроизводства, зарастание сорняками, видны глубокие следы спецтехники (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.09.2020 N Ф10-3108/2020).
Однако по ряду причин, считают общественники поселка, администрация этого не делает.
Администрация ГГО не хочет портить с агрокомплексом взаимоотношения и поэтому не расторгает договор. Тогда у свинокомплекса исчезнет эта отдушина, где они могут утилизировать отходы производства. Им придется либо строить очистные сооружения, либо чопики свиньям вбивать или покупать памперсы. Я бы хотел, чтобы вы отразили нежелание главы администрации ГГО и новых депутатов прислушаться к мнению общественников, которые проживают здесь на территории, — отметил Александр Ваткин.
Уже близ КПП свинокомплекса ощущается едкий аромат навоза. Даже для нас — тагильчан, привыкших к регулярным выбросам, такой аромат показался ударом по обонянию. Местные работники, кажется, привыкли. Охранник и еще пара человек ходят, не прикрывая носа.
Проезжаем дальше, в поисках зловонных полей. За высоким забором виден практически весь свинокомплекс. От корпусов, в которых, по всей видимости, содержатся свиньи, исходят столбы пара. Заметна активная деятельность предприятия, которое позиционирует себя одним из крупнейших свинокомплексов Свердловской области.
Огромное поле с разливающимся жидким навозом выглядит действительно впечатляюще. Особенно хорошо видны масштабы с высоты птичьего полета: мы запустили над полем квадрокоптер, который увидел застывшие волны темно-коричневого цвета. При этом отчетливо видны свежие следы покрышек. Как говорят общественники, по камерам Системы мониторинга лесных пожаров они ежедневно наблюдают, как тракторы и оранжевые большегрузы вывозят жидкий навоз. Даже название дали такому сериалу — «Вонь». Александр Ваткин встретился с нами прямо на этом скандально известном поле.
С общественной палаты губернаторская машина пришла однажды, мне потом звонят, что ее из гаража выгоняют, потому что она оттаяла. Все прекрасно знают, — воспоминает Александр Ваткин.
Стоит отдельно отметить, что сливать подобные отходы запрещено при температуре ниже -10°C. В день, когда редакция TagilCity.ru прогуливалась по навозному катку, на улице было -18°C. На поле виднелись следы свежеразлитых нечистот. В подтверждение непрерывности процесса по сливу нечистот мимо нас проехал синий трактор. На его кузове была застывшая от мороза коричневая жидкость.
Ниже минус 10 нельзя поливать, сегодня 15 градусов. Сегодня свежачок, а свинюшкам не скажешь, перестаньте какать при -10. У них ездит 4 машины. Это около 700 тонн навоза в день, — говорит Александр.
Предлагаем вашему вниманию видео, которое мы сделали совместно с проектом nebo nt. К сожалению, для полноты картины в видео не хватает запаха с места. А может, и к счастью.
Земля шаг за шагом пропитывается нечистотами, а сточные воды попадают в местные реки — Лайку и Баранчу. Представители общественности писали в Роспотребнадзор об этом факте, в частности о загрязнении местной реки под названием Мостовка. Но в Роспотребнадзоре общественников заверили, в реестре их ведомства нет заключения о том, что эта река может использоваться как питьевой или рекреационный объект. Поэтому и жаловаться, видимо, не надо.
Да и вообще, отвечает Юрий Бармин, внеплановые проверки будут проводиться только если жизни людей что-то угрожает. На иные мероприятия Правительство на тот момент ввело ограничение.
В реестре Роспотребнадзора отсутствует информация о наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование данного объекта как питьевого или рекреационного. Исходя из этого р.Мостовка не является объектом водопользования. <…> Возможность проведения контрольных (надзорных) мероприятий по поводам, которые указаны в вашем обращении, не предусмотрена указанным постановлением, — отвечает глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин.
Тем не менее, местные жители говорят о загрязнении и других рек. Для жителей поселка качество воды стало настоящей проблемой. Они уже давно не пьют воду из-под крана.
Мы не пьем воду из-крана. Все время вода плохая, регулярно. Потому что грунт весь пропитан. Им этот штраф в 50 тысяч, как слону дробина, — говорит местная жительница Наталья Николаевна.
А общественники, в свою очередь, уверены, что перманентный слив такого навоза в почву грозит экологической катастрофой.
Рано или поздно земля не сможет это принимать, оно появится у нас в скважинах. Это будет экологическая катастрофа. Люди уже берут из скважин, очень много органики в воде. Это логично. Рано или поздно она просочиться туда и будет попадать, — сказал Александр Ваткин.
Нельзя сказать, что агрокомплекс «Горноуральский» не получает взысканий за загрязнения. Одним из последних судебных дел по нарушениям свинокомплекса, о которых в своем ответе скромно упоминал Летников, стало решение Пригородного суда от 2 марта 2018 года. Истцом по делу проходила Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. Судья решил взыскать с агрокомплекса 2,018 миллиона рублей за химическое загрязнение и перекрытие плодородного слоя почвы.
В образцах земли с полей, покрытых слоем навоза, не раз находили примеси, которых там быть не должно. Это и превышения нитратного азота, и меди с цинком. Однако, по заверению специалистов Россельхознадзора, на плодородии земельных участков это негативно не сказалось.
Установлено превышение ПДК нитратного азота, кроме того, установлено содержание меди, цинка выше ПДК, ОДК, что является нарушением ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“» земельного законодательства, однако снижения плодородия земель на указанных участках не выявлено, — сообщили в официальном ответе представители Россельхознадзора.
Кроме того, суд обязал предприятие в течение месяца отремонтировать резервуары отстойники. Железобетонная конструкция одного из аэробных минерализаторов на предприятии давно поломана, из-за чего жидкий навоз изливается на близлежащую территорию. Именно так написал в своем ответе природоохранный прокурор Григорий Битюков.
В ходе выездного обследования территории предприятия, установлено, что на территории ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“» имеется нарушение целостности железобетонной ограждающей конструкции аэробного минерализатора, используемого для отстаивания и обеззараживания отходов животноводства предприятия, в результате чего жидкая фракция навоза свиней, относящаяся к отходам 3 класса опасности, изливается на рельеф местности, откуда растекается по прилегающей территории, — уверяет в официальном ответе природоохранный прокурор Григорий Битюков.
Помимо ремонта, суд обязал предприятие разработать программу мониторинга загрязнения территории объекта, регулярно проводить бактериологический контроль отходов. В течение трех месяцев с вынесения решения, по суду агрокомплекс был обязан убирать отходы разведения свиней на очистные сооружения. И не позднее года с момента вступления в силу решения суда свинокомплекс должен был разработать проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, согласовать с Департаментом ветеринарии, Росприроднадзора и Роспотребнадзора проекты систем обработки удобрений, а также получить лицензию на обращение с отходами I–V классов опасности.
Агрокомплекс «Горноуральский» решение суда исполнил частично. Об этом после проверки в мае 2022 в своем ответе пишет природоохранный прокурор Григорий Битюков.
По состоянию на 20 мая 2022 года агрокомплекс «Горноуральский» решение суда исполнило частично. Не исполнено решение суда в части получения лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–V класса опасности.
У предприятия до июля 2022 года была отсрочка исполнения решения суда. Редакция TagilCity.ru сделает запрос в ведомство, чтобы узнать о дальнейшем исполнении судебного предписания.
Штраф в 2 миллиона рублей предприятие выплатило. Деньги были переданы администрации ГГО — пострадавшей от свинокомплекса-нарушителя. Общественники обрадовались, вспоминает местный активист Александр Ваткин. Ведь на два миллиона можно сделать много хорошего для местных жителей.
Я просил, чтобы эти 2 миллиона оставили на той территории, где произошло нарушение: отремонтируем ангар, поставим локальные очистные. Люди страдают в Горноуральске. А они с Думой мне написали письмо: «Мы эти деньги оставим на отопительный сезон». А оказалось, купили машину, — рассказывает TagilCity.ru Александр Ваткин.
Решением суда сделка приобретения автомобиля, о которой идет речь, была признана ничтожной.
Возвращать черный кроссовер администрация ГГО не спешит, несмотря на решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 апреля 2019 года, о чем писал TagilCity.ru в 2022 году. Мы сделаем запрос в мэрию ГГО с целью выяснить, на каком этапе находится исполнение судебного решения по данному поводу.