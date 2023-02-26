Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом

Земля шаг за шагом пропитывается нечистотами, а сточные воды попадают в местные реки — Лайку и Баранчу. Представители общественности писали в Роспотребнадзор об этом факте, в частности о загрязнении местной реки под названием Мостовка. Но в Роспотребнадзоре общественников заверили, в реестре их ведомства нет заключения о том, что эта река может использоваться как питьевой или рекреационный объект. Поэтому и жаловаться, видимо, не надо.