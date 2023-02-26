Жительница Екатеринбурга чуть не лишилась 300 тысяч после взлома Госуслуг

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По словам женщины, ей позвонили неизвестные и сказали, что они являются сотрудниками Госуслуг. Затем они сообщили, что ее аккаунт взломан и кто-то пытается взять на ее имя кредит.
Анна пояснила, что у звонивших были все ее данные, в том числе и номера карт, а попытка зайти в Госуслуги не увенчалась успехом — вход был приостановлен. Затем ей пришел код, который она назвала под психологическим давлением.
Потом мошенники отправили женщину в банк, чтобы отменить якобы оформленную заявку на кредит в 300 тысяч рублей. Но потом аферисты сказали, чтобы она не заходила в филиал, так как сотрудники банка в сговоре со злоумышленниками.
Тут разум ко мне вернулся, я зашла в банк и подошла к девушке, объяснила ситуацию. Она ответила, что меня даже в базе у них нет, — рассказала Анна Е1.
Сотрудница банка посоветовала ей поменять пароли, написать в полицию заявление о хищении персональных данных и обратиться в техподдержку Госуслуг. Анна пояснила, что есть короткий номер Госуслуг — 115. Туда можно обратиться по любым вопросам.