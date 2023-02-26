Жительница Омска подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Трагедия произошла 25 февраля в санатории «Коммунальник». По словам очевидцев, 38-летняя женщина подавилась, а скорой помощи на месте не было. Когда медики приехали, то констатировали ее смерть, присутствующие не смогли помочь пострадавшей, пишет Город55.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели женщины.
Напомним, в середине февраля в Екатеринбурге у бара на улице был обнаружен труп мужчины. Тело было направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.