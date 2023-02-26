Жительница Омска подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

Трагедия произошла 25 февраля в санатории «Коммунальник». По словам очевидцев, 38-летняя женщина подавилась, а скорой помощи на месте не было. Когда медики приехали, то констатировали ее смерть, присутствующие не смогли помочь пострадавшей, пишет Город55.