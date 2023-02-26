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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Жительница Омска подавилась на конкурсе по поеданию блинов и умерла

26 февраля 2023, 10:57
Фото: 1MI
Жительница Омска умерла, подавившись блинами на конкурсе, который был устроен в честь Масленицы.

Трагедия произошла 25 февраля в санатории «Коммунальник». По словам очевидцев, 38-летняя женщина подавилась, а скорой помощи на месте не было. Когда медики приехали, то констатировали ее смерть, присутствующие не смогли помочь пострадавшей, пишет Город55.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели женщины.

Напомним, в середине февраля в Екатеринбурге у бара на улице был обнаружен труп мужчины. Тело было направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Человек умер прямо у входа в бар в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Масленица#Блины#Смерть#Происшествия#Омск
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