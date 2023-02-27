1,5-годовалой девочке с травмой головы помогли сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском

Рейд в тот день проводили капитан полиции Андрей Иванов и лейтенант полиции Антон Соколов. Они остановили ГАЗель, и водитель рассказал, что его 1,5-годовалая дочка травмирована, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.