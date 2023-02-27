1,5-годовалой девочке с травмой головы помогли сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Рейд в тот день проводили капитан полиции Андрей Иванов и лейтенант полиции Антон Соколов. Они остановили ГАЗель, и водитель рассказал, что его 1,5-годовалая дочка травмирована, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Мужчина пояснил, что малышка упала дома с кровати и травмировалась. В машине она периодически теряла сознание.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники ГАИ приняли решение экстренно отвезти ребенка в больницу. Маму и ребенка пересадили в служебное авто и поехали в больницу, используя звуковой сигнал.
Врачи обследовали пострадавшую. Ее жизни ничего не угрожает.