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Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:51

1,5-годовалой девочке с травмой головы помогли сотрудники ГИБДД в Каменске-Уральском

27 февраля 2023, 08:49
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники ГАИ помогли отвезти 1,5-годовалую девочку с травмой головы в больницу в Каменске-Уральском. Помощь они оказали тогда, когда остановили машину и травмированным ребенком для проверки документов.

Рейд в тот день проводили капитан полиции Андрей Иванов и лейтенант полиции Антон Соколов. Они остановили ГАЗель, и водитель рассказал, что его 1,5-годовалая дочка травмирована, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина пояснил, что малышка упала дома с кровати и травмировалась. В машине она периодически теряла сознание.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники ГАИ приняли решение экстренно отвезти ребенка в больницу. Маму и ребенка пересадили в служебное авто и поехали в больницу, используя звуковой сигнал.

Врачи обследовали пострадавшую. Ее жизни ничего не угрожает.

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#Дети#ДПС#ГАИ#Больница#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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