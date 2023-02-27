20 мужчин с Урала пропали в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Один из них – танкист, которого мать разыскивает с прошлого года. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По словам парламентария, к нему многократно обращаются люди с просьбой о поиске их пропавших на СВО родственников.
Поэтому для данных целей Максим Иванов завел у себя специальный реестр. В настоящий момент в нем числится 20 фамилий пропавших военнослужащих из Свердловской области и ХМАО. Каждый из случаев парламентарий прорабатывает.
К примеру, ранее Максим Иванов сообщал, что в зоне СВО пропал танкист из Свердловской области. Мать ищет его с прошлого года. Для его поиска он обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову.