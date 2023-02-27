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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

20 мужчин с Урала пропали в зоне СВО

27 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI
В базе пропавших без вести на спецоперации числится 20 военных из Свердловской области и ХМАО.

Один из них – танкист, которого мать разыскивает с прошлого года. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По словам парламентария, к нему многократно обращаются люди с просьбой о поиске их пропавших на СВО родственников.

Поэтому для данных целей Максим Иванов завел у себя специальный реестр. В настоящий момент в нем числится 20 фамилий пропавших военнослужащих из Свердловской области и ХМАО. Каждый из случаев парламентарий прорабатывает.

К примеру, ранее Максим Иванов сообщал, что в зоне СВО пропал танкист из Свердловской области. Мать ищет его с прошлого года. Для его поиска он обратился к начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Танкист из Свердловской области пропал в зоне СВО
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#Елена Озерова#Поиск#Военные#Спецоперация#СВО#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Эксклюзив
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