200 тонн ядохимикатов в могильнике будут ликвидированы под Камышловым

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Проверка, проведенная в августе 2022 года, установила, что с 1973 года в могильнике захоронено свыше 200 тонн ядохимикатов. На месте было отобрано 30 проб почвы и поверхностных вод. Результаты исследований показали, что там превышены нормативы по мышьяку и ртути. Это негативно воздействует на окружающую среду и представляет угрозу загрязнения.
Так как на сегодняшний день владелец у захоронения отходов отсутствует, природоохранная прокуратура обратилась в суд. По его решению, региональное Минприроды обязали включит могильник в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. До конца 2028 года необходимо его ликвидировать и провести рекультивацию земель, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.