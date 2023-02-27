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200 тонн ядохимикатов в могильнике будут ликвидированы под Камышловым

27 февраля 2023, 13:10
Фото: 1MI
Природоохранная прокуратура обязала Минприроды и экологии Свердловской области и администрацию муниципального района ликвидировать могильник ядохимикатов, расположенный под Камышловым.

Проверка, проведенная в августе 2022 года, установила, что с 1973 года в могильнике захоронено свыше 200 тонн ядохимикатов. На месте было отобрано 30 проб почвы и поверхностных вод. Результаты исследований показали, что там превышены нормативы по мышьяку и ртути. Это негативно воздействует на окружающую среду и представляет угрозу загрязнения.

Так как на сегодняшний день владелец у захоронения отходов отсутствует, природоохранная прокуратура обратилась в суд. По его решению, региональное Минприроды обязали включит могильник в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. До конца 2028 года необходимо его ликвидировать и провести рекультивацию земель, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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