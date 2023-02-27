200 тонн ядохимикатов в могильнике будут ликвидированы под Камышловым

Проверка, проведенная в августе 2022 года, установила, что с 1973 года в могильнике захоронено свыше 200 тонн ядохимикатов. На месте было отобрано 30 проб почвы и поверхностных вод. Результаты исследований показали, что там превышены нормативы по мышьяку и ртути. Это негативно воздействует на окружающую среду и представляет угрозу загрязнения.