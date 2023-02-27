TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

6 многоэтажек в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды на 12 часов

27 февраля 2023, 11:43
Фото: 1MI
Со слов местной жительницы, сразу несколько домов на Ленинградском проспекте (всего 6 домов) в Нижнем Тагиле остались без горячей воды и отопления из-за аварии. На протяжении более, чем 12 часов, тагильчане мерзли в своих квартирах 26 февраля.

О проблеме редакции TagilCity.ru рассказала тагильчанка Нина Л. После того, как в домах пропало тепло (в 10:00 батареи были уже холодные), она позвонила в диспетчерскую службу «Горэнерго». Ответственные лица сказали, что ремонтные работы завершатся только 27 февраля.

Работали трое рабочих у Ленинградского, 20. Муж ходил в магазин, уточнял у них. Рабочие сказали, что делают все возможное, но вряд ли тепло будет сегодня, — сообщила изданию TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Нина Л.
Фото: TagilCity.ru

На протяжении более, чем 12 часов, тагильчане согревались от газовой плиты на кухне. Одевались, «как на улицу осенью» — в теплые флисовые костюмы. Отопление вернулось в квартиры в 00:00 27 февраля.

И это — не первый случай, рассказала местная жительница. Трубы периодически прорывает, из-за чего в домах наступает холод.

Когда этот беспредел закончится уже? — задается вопросом тагильчанка Нина Л.
Стала известна причина коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Без отопления в Крещение останутся жители поселка под Нижним ТагиломБез отопления и света в новогодние праздники остались жители дома в Нижнем Тагиле«Тепловой» мрак в Еланском гарнизоне: люди замерзают в квартирах без отопления
#Анна Варнакина#Происшествия#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Горячая вода#Отопление#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Сегодня, 07:10
Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов
Сегодня, 12:15
На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
Сегодня, 10:23
Более сотни свердловчан оштрафованы за дискредитацию ВС РФ за 2022 год
Сегодня, 10:16
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
24 февраля 07:00
Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна
Сегодня, 11:22