6 многоэтажек в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды на 12 часов

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
О проблеме редакции TagilCity.ru рассказала тагильчанка Нина Л. После того, как в домах пропало тепло (в 10:00 батареи были уже холодные), она позвонила в диспетчерскую службу «Горэнерго». Ответственные лица сказали, что ремонтные работы завершатся только 27 февраля.
Работали трое рабочих у Ленинградского, 20. Муж ходил в магазин, уточнял у них. Рабочие сказали, что делают все возможное, но вряд ли тепло будет сегодня, — сообщила изданию TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Нина Л.
На протяжении более, чем 12 часов, тагильчане согревались от газовой плиты на кухне. Одевались, «как на улицу осенью» — в теплые флисовые костюмы. Отопление вернулось в квартиры в 00:00 27 февраля.
И это — не первый случай, рассказала местная жительница. Трубы периодически прорывает, из-за чего в домах наступает холод.
Когда этот беспредел закончится уже? — задается вопросом тагильчанка Нина Л.