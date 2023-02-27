6 многоэтажек в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды на 12 часов

Со слов местной жительницы, сразу несколько домов на Ленинградском проспекте (всего 6 домов) в Нижнем Тагиле остались без горячей воды и отопления из-за аварии. На протяжении более, чем 12 часов, тагильчане мерзли в своих квартирах 26 февраля.