Боец из Нижнего Тагила снялся в новом сериале для ТНТ

В съемках также были задействованы актеры Григорий Чабан, Илья Белов и Кузьма Котрелев. В некоторых сценах снялся и Магомед Исмаилов – боец смешанных единоборств из Нижнего Тагила. Спортсмен сыграет брутального «решалу».