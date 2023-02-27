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Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Боец из Нижнего Тагила снялся в новом сериале для ТНТ

27 февраля 2023, 15:40
Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Житель Нижнего Тагила поучаствовал в съемках комедийного сериала «Кафе Куба» на ТНТ, который стартует 13 марта в 20.00.

Проект стартует от режиссёра «Реальных пацанов» и других популярных сериалов. Зрители погрузятся в атмосферу нулевых годов, сообщили в пресс-службе телеканала.

В съемках также были задействованы актеры Григорий Чабан, Илья Белов и Кузьма Котрелев. В некоторых сценах снялся и Магомед Исмаилов – боец смешанных единоборств из Нижнего Тагила. Спортсмен сыграет брутального «решалу».

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Отмечается, что Магомед Исмаилов – чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. В прошлом году он победил сербского бойца.

Ранее, в 2020 году, боец снялся в сериале «Реальные пацаны» в роли самого себя.

Главные роли в сериале исполнят сыграли Марина Федункив и екатеринбургская актриса

Мария Смольникова. Также в сериале снялся еще один уральский актёр, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института Илья Белов.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Сериал#ТНТ#Актер#Боец#Свободное время
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