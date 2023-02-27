Боец из Нижнего Тагила снялся в новом сериале для ТНТ

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Проект стартует от режиссёра «Реальных пацанов» и других популярных сериалов. Зрители погрузятся в атмосферу нулевых годов, сообщили в пресс-службе телеканала.
В съемках также были задействованы актеры Григорий Чабан, Илья Белов и Кузьма Котрелев. В некоторых сценах снялся и Магомед Исмаилов – боец смешанных единоборств из Нижнего Тагила. Спортсмен сыграет брутального «решалу».
Отмечается, что Магомед Исмаилов – чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. В прошлом году он победил сербского бойца.
Ранее, в 2020 году, боец снялся в сериале «Реальные пацаны» в роли самого себя.
Главные роли в сериале исполнят сыграли Марина Федункив и екатеринбургская актриса
Мария Смольникова. Также в сериале снялся еще один уральский актёр, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института Илья Белов.