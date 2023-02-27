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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Более девяти тысяч нарушителей ПДД поймали за выходные в Свердловской области

27 февраля 2023, 12:35
Фото: УГИБДД по Свердловской области

238 пьяных водителей поймали за прошедшие выходные в Свердловской области

238 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, было выявлено за четыре дня в Свердловской области в ходе рейдов. Всего сотрудники Госавтоинспекции с 23 по 26 февраля поймали свыше девяти тысяч нарушителей.

В пресс-службе областного ГИБДД отметили, что 45 водителей оказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а 26 были задержаны пьяными за рулем повторно.

257 свердловчан за рулем не имели прав на управление автомобилями. 129 из них никогда не получали водительские удостоверения, 42 — были их лишены за грубые нарушения правил дорожного движения.

Правила перевозки детей нарушили 215 человек, 2 559 человек не использовали ремни безопасности. За это они получили административные штрафы.

Также за выходные в регионе произошла 21авария, в которых погибло два человека и 29 получили увечья.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Рейд#ГИБДД#Пьяный водитель#Нарушители#Транспорт#ПДД
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