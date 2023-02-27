Более девяти тысяч нарушителей ПДД поймали за выходные в Свердловской области

238 пьяных водителей поймали за прошедшие выходные в Свердловской области

238 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, было выявлено за четыре дня в Свердловской области в ходе рейдов. Всего сотрудники Госавтоинспекции с 23 по 26 февраля поймали свыше девяти тысяч нарушителей.