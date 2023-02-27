Более девяти тысяч нарушителей ПДД поймали за выходные в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В пресс-службе областного ГИБДД отметили, что 45 водителей оказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а 26 были задержаны пьяными за рулем повторно.
257 свердловчан за рулем не имели прав на управление автомобилями. 129 из них никогда не получали водительские удостоверения, 42 — были их лишены за грубые нарушения правил дорожного движения.
Правила перевозки детей нарушили 215 человек, 2 559 человек не использовали ремни безопасности. За это они получили административные штрафы.
Также за выходные в регионе произошла 21авария, в которых погибло два человека и 29 получили увечья.