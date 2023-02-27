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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

Более сотни свердловчан оштрафованы за дискредитацию ВС РФ за 2022 год

27 февраля 2023, 10:16
Фото: 1MI
В 2022 году штрафы за дискредитацию ВС РФ получили 124 жителя Свердловской области. Об этом сообщил глава Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Он добавил, что в общей сложности за 2022 год районными и областным судом были рассмотрены более 1,3 миллиона дел. Большинство из них — гражданские. В том числе за год рассмотрено почти 25 тысяч уголовных дел. В среднем их рассмотрение занимает до трех месяцев.

Напомним, о последнем случае наказания за дискредитацию ВС РФ стало известно в начале февраля. Двое жителей Екатеринбурга опубликовали снимок с плакатом, содержащим надписи против проведения спецоперации. Это были супруги. В результате муж получил штраф в размере 35 тысяч рублей.

Муж Снегурочки из Екатеринбурга оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
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#Суд#Дискредитация#Штраф#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Ирина Кирилова
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