Более сотни свердловчан оштрафованы за дискредитацию ВС РФ за 2022 год

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Он добавил, что в общей сложности за 2022 год районными и областным судом были рассмотрены более 1,3 миллиона дел. Большинство из них — гражданские. В том числе за год рассмотрено почти 25 тысяч уголовных дел. В среднем их рассмотрение занимает до трех месяцев.
Напомним, о последнем случае наказания за дискредитацию ВС РФ стало известно в начале февраля. Двое жителей Екатеринбурга опубликовали снимок с плакатом, содержащим надписи против проведения спецоперации. Это были супруги. В результате муж получил штраф в размере 35 тысяч рублей.