Более сотни свердловчан оштрафованы за дискредитацию ВС РФ за 2022 год

Он добавил, что в общей сложности за 2022 год районными и областным судом были рассмотрены более 1,3 миллиона дел. Большинство из них — гражданские. В том числе за год рассмотрено почти 25 тысяч уголовных дел. В среднем их рассмотрение занимает до трех месяцев.