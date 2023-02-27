Дело о самовольном демонтаже домофонов в Екатеринбурге взяла на контроль прокуратура

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Ранее редакция сообщала, как проходит в столице Урала передел рынка домофонных услуг. Тогда местные жители и общественники обвиняли компанию «Цифрал-сервис» в незаконных действиях и неуплате налогов в местный бюджет, поскольку в Екатеринбурге не работает филиал этой компании в качестве юридического лица. События с теми же действующими лицами стали развиваться стремительно.
Насколько можно судить, передел рынка домофонов продолжается все теми же методами. И упоминается все та же компания. При этом страдают местные жители. В конце минувшей недели дело дошло до конфликта, в результате которого есть пострадавшие.
Как рассказала Елена В, жительница дома по улице Бебеля, 118, представитель компании «Цифрал-сервис» демонтировал оборудование в их доме и пытался раздавать ключи жильцам. Она утверждает, что собраний по поводу смены домофонной компании не проводилось. Опрос жильцов показал, что большинство явно против таких перемен. Жителей дома устраивала работа прежней домофонной компании.
Когда представитель фирмы «Цифрал-сервис» пытался пройти в одну из квартир для оформления документов, ему воспрепятствовали местные жители. По словам жильцов, визитер попытался применить силу. И встретил соответствующий отпор. Словесный спор перерос в потасовку. Результатом инцидента стало снятие побоев в медучреждении как жильцом дома, так и представителем «Цифрал-сервиса».
Но если жилец находился в момент описанного конфликта у себя дома, то что делал в подъезде представитель вышеуказанной компании, если его ни в подъезд, ни в квартиру не приглашали? — рассуждает собственник жилья на Бебеля.
По факту данного ЧП было подано заявление в полицию. Как рассказывает жительница дома, заявление не хотели принимать. Пострадавших не пускали в отдел полиции №9 (на улице Крылова, 1А). Несмотря на вечернее время (около 21.00), пришедшим с жалобой жителям через дверь объявили, что в полиции проводятся учения. И поэтому попросили минут 15 ждать за дверью на улице в мороз. Хотя на улице стоял 20-градусный мороз. В итоге заявление все же было принято.
Участковый отдела полиции Максим Леонов отказался по телефону предоставлять информацию СМИ по материалам проверки по данному ЧП.
Жалобы жителей города по поводу несогласованного демонтажа домофонов собрала организация «Народный контроль Урал». На основе этих обращений председатель правления организации Евгений Медведев обратился в полицию, прокуратуру и другие ведомства. Вот выдержка из обращения:
В Екатеринбурге с дверей подъездов сотрудниками ООО «Цифрал-Сервис» демонтируются домофоны, принадлежащие иным лицам. Без какого-либо согласия жильцов устанавливаются другие, с информационной табличкой «Дом.ru». Собраний собственников, как этого требует действующее законодательство, не проводится. После замены домофонов сотрудники ООО «Цифрал-Сервис» обманом и шантажом принуждают жильцов заключить договоры с ООО «Цифрал-Сервис». Ключи от нового домофона выдают в обмен на подпись в договоре обслуживания. Взамен устанавливаются видеодомофоны, принадлежащие ООО «Цифрал-Сервис» (г. Санкт-Петербург, ИНН 7 814 379 912). На видеодомофонах указан товарный знак «Дом.Ру», который принадлежит АО «Эр-Телеком Холдинг» (г. Пермь, ИНН 5 902 202 276). Из открытых источников известно, что указанное акционерное общество принадлежит компании, зарегистрированной на Кипре.
Медведев также отмечает, что ООО «Цифрал — Сервис — Екатеринбург» еще в 2021 году прекратило работу.
В Екатеринбурге не зарегистрированы ни филиал, ни представительство ООО «ЦифралСервис». ФНС в ответ на обращение СРОПО «Народный контроль Урал» сообщила, что в офисе с вывеской «Цифрал-Сервис» по ул. Белинского, д. 111 такой организации нет. Хотя на сайте «Цифрал-Сервиса» указан именно этот адрес в Екатеринбурге… ООО «Цифрал-Сервис» в Екатеринбурге собирает арендную плату за пользование домофонами с десятков тысяч квартир. Выручка составляет десятки миллионов рублей. Так как отделение ООО «Цифрал-Сервис» сегодня не зарегистрировано в Екатеринбурге, поэтому бюджет Екатеринбурга ничего не получит, — обобщает результаты проведенного общественного расследования руководитель «Народный контроль Урал».
Депутат Госдумы Лев Ковпак взял обращение «Народного контроля Урал» в работу. Известно, что в настоящее время материалами занимается прокуратура.
Со своей стороны предприниматель Андрей Петруня, владелец другой домофонной компании, утверждает, что тоже сталкивается с неправомерными действиями представителей «Цифрал-сервиса».
Мы с ними боремся, — тактично заметил Андрей Петруня.
Александр Лаенко, коммерческий директор ИП Петруня, рассказал, что проблемы, связанные с действиями «Цифрал-сервис», происходят волнами. То затишье, то вдруг за неделю на 3-4 подъездах исчезают домофоны ИП Петруни и взамен появляются домофоны «Цифрал-сервиса». При этом, по словам, Лаенко, недобросовестный конкурент пытается ввести жильцов в заблуждение.
Жильцам говорят, что ИП Петруня обанкротился, или что идет некая модернизация устройств. Называют и иные причины, — поясняют представители компании.
Лариса Викторовна, жительница дома по улице Академика Бардина, 46, рассказала, что представители «Цифрал-сервиса» впервые стали предлагать жильцам дома «умный домофон» еще летом 2022 года. А к активным действиям перешли позже. Срезали домофон компании «Факториал», который исправно работал много лет, хотели поставить свой. Жильцы выступили против, так как считают, что их мнения никто не спросил. А без решения собрания собственников жилья менять домофон — очевидное нарушение. «Факториал» восстановил панель домофона. Но у жильцов есть подозрения, что кто-то время от времени старается этот новый домофон испортить. На днях, например, не работали телефонные трубки.
Лариса Викторовна рассказала еще о такой проблеме. В их подъезде сотрудники «Цифрал-сервис» протягивали свой кабель и сломали замки электрощитков. К замкам м у жильцов раньше были ключи. Таких замков сейчас, как рассказали в управляющей компании, нет в наличии. Жильцам предложили закрепить электрощитки саморезами. То есть в случае если у кого-то выбьет пробки, придется не привычно ключом открывать щиток, а отвинчивать саморезы.
Михаил с улицы Технической, 12 заметил, что с одной стороны, он пока себя пострадавшим не чувствует в результате замены домофона «Факториала» на «Цифрал-сервис». Но у него есть опасения. У «Факториала» много лет цены были стабильными (50 рублей в месяц), в случае поломок мастера приезжали быстро, чтобы устранить неполадки. Собрания жильцов по поводу замены домофонной компании не проводилось, что для него принципиально важно. Новую компанию никто не знает, действующего договора с ней по состоянию на 20 февраля 2023 года нет.
Что будет дальше с ценами на домофонные услуги, непонятно, — высказывает свои опасения Михаил.
Факты незаконной замены домофонов в многоквартирных домах имели место также на улице Московской и других.
Дошло дело и до поддельных подписей на уведомлениях о расторжении договора на техническое обслуживание домофона. Например, 6 человек в одном только подъезде дома на улице Московской, 216 рассказали, что не ставили подписи на таких уведомлениях.
Однако ответы на запросы требуют подготовки и времени. Между тем жители Екатеринбурга сталкиваются с проблемами уже сейчас.
В первой декаде февраля в адрес руководителя организации «Народный контроль Урал» Е.Медведева поступил ответ из прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга за подписью заместителя прокурора района В.Шварева.
В документе приводится история вопроса. Ранее в отдел полиции Екатеринбурга №13 поступало обращение от руководства компании «Факториал»по поводу противоправных действий ООО «Цифрал-сервис». Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Данное решение было отменено прокуратурой. Поступало также заявление г-на Дербышева с теми же претензиями в адрес компании «Цифрал-сервис». По нему в полиции тоже вынесли отказное решение. Прокуратура и это решение отменила.
В дальнейшем выяснилось следующее: материалы дела из отдела полиции №13 были направлены в УМВД Екатеринбурга, но не дошли до адресата.
Материал в УМВД России по г. Екатеринбургу не поступил, в прокуратуру района к установленному сроку не представлен, в связи с чем имеются основания полагать, что материал проверки утрачен, — резюмирует зам.прокурора района Шварев.
Прокуратура потребовала от полиции устранить эти нарушения и восстановить утраченные материалы.
Восстановление законности и порядка в отношении вышеописанных событий, когда по словам жильцов домов Екатеринбурга были нарушены их права, зависит от целого ряда факторов: настойчивости пострадавших граждан, принципиальности прокуратуры, ответственности депутатов, к которым поступили соответствующие обращения.
Пока очевидно, что нет системы эффективной защиты прав собственников жилья в многоквартирных жилых домах. Несмотря на существующие Жилищный кодекс и «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденные постановлением правительства России, — рассуждает один из пострадавших собственников жилья в МКД.
Руководитель организации «Народный контроль Урал» Евгений Медведев сделал свои выводы:
К сожалению, можем констатировать, что полиция Екатеринбурга упорно закрывает глаза на многочисленные заявления жителей и общественников о незаконных демонтажах домофонов со стороны компании «Цифрал-сервис». В этой связи не может не радовать активная позиция прокуратуры, которая на данный момент все-таки заставляет полицию выполнять свою работу и подходить к обращениям граждан более тщательно. Уверен, что при таком подходе конфликт с домофонами в Екатеринбурге наконец будет исчерпан. И граждане сами смогут выбирать домофонную компанию без навязывания извне.