Дело о самовольном демонтаже домофонов в Екатеринбурге взяла на контроль прокуратура

Михаил с улицы Технической, 12 заметил, что с одной стороны, он пока себя пострадавшим не чувствует в результате замены домофона «Факториала» на «Цифрал-сервис». Но у него есть опасения. У «Факториала» много лет цены были стабильными (50 рублей в месяц), в случае поломок мастера приезжали быстро, чтобы устранить неполадки. Собрания жильцов по поводу замены домофонной компании не проводилось, что для него принципиально важно. Новую компанию никто не знает, действующего договора с ней по состоянию на 20 февраля 2023 года нет.