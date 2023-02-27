Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Очевидец дорожно-транспортного происшествия Михаил рассказал, что в результате столкновения машины получили механические повреждения. Неизвестно, пострадал ли кто-либо из местных жителей, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Сообщается, что на месте ДТП образовалась пробка. Тагильских автомобилистов призывают объезжать участок, на котором столкнулись автобусы, а также побуждают к аккуратности на дорогах по причине образовавшейся наледи.
Некоторые тагильчане предположили, что столкновение случилось по вине гонки водителей за клиентами. Другие же считают, что конкуренции между маршрутами быть не может: один едет с ВМЗ к ТЦ «Райт», другой — на ГГМ.