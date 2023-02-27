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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Два пассажирских автобуса столкнулись на остановке в Нижнем Тагиле

27 февраля 2023, 06:35
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
Пассажирские автобусы № 14 и № 33 попали в ДТП на остановке в районе Рудоуправления в Нижнем Тагиле. Авария случилась 27 февраля приблизительно в 09:00 по уральскому времени.

Очевидец дорожно-транспортного происшествия Михаил рассказал, что в результате столкновения машины получили механические повреждения. Неизвестно, пострадал ли кто-либо из местных жителей, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Сообщается, что на месте ДТП образовалась пробка. Тагильских автомобилистов призывают объезжать участок, на котором столкнулись автобусы, а также побуждают к аккуратности на дорогах по причине образовавшейся наледи.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Некоторые тагильчане предположили, что столкновение случилось по вине гонки водителей за клиентами. Другие же считают, что конкуренции между маршрутами быть не может: один едет с ВМЗ к ТЦ «Райт», другой — на ГГМ.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Авария#Остановка#Автобусная остановка#Автобус
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