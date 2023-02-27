Фристайлисты из Нижнего Тагила завоевали «бронзу» на международных играх

Мероприятие проходит в Кемерово. На него съехались несовершеннолетние граждане 13 стран мира. Для участия подросткам необходимо быть не старше 16 лет. Спортсмены из Нижнего Тагила открыли медальный счет. Сначала они прошли квалификационные заезды, их счет позволил занять 2 место. Так, Промышленникова и Герц добрались до финала, где завоевали 2 бронзовые медали.