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Фристайлисты из Нижнего Тагила завоевали «бронзу» на международных играх

27 февраля 2023, 06:59
Фото: Андрей Каща, пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Бронзовые медали вручили фристайлистам, воспитанникам спортивной школы «Аист» в Нижнем Тагиле. На пьедестал взошли София Промышленникова и Роман Герц. Спортсмены представляли регион на II Международных спортивных играх «Дети Азии» в команде Уральского федерального округа.

Мероприятие проходит в Кемерово. На него съехались несовершеннолетние граждане 13 стран мира. Для участия подросткам необходимо быть не старше 16 лет. Спортсмены из Нижнего Тагила открыли медальный счет. Сначала они прошли квалификационные заезды, их счет позволил занять 2 место. Так, Промышленникова и Герц добрались до финала, где завоевали 2 бронзовые медали.

Фото: Андрей Каща, пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Впереди фристайлистов ожидает 7 дней состязаний. От уральского города выступят еще 6 детей-спортсменов: горнолыжники и прыгуны на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дети#Спорт#Горнолыжный спорт#Бронзовая медаль
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