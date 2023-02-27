Фристайлисты из Нижнего Тагила завоевали «бронзу» на международных играх

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Мероприятие проходит в Кемерово. На него съехались несовершеннолетние граждане 13 стран мира. Для участия подросткам необходимо быть не старше 16 лет. Спортсмены из Нижнего Тагила открыли медальный счет. Сначала они прошли квалификационные заезды, их счет позволил занять 2 место. Так, Промышленникова и Герц добрались до финала, где завоевали 2 бронзовые медали.
Впереди фристайлистов ожидает 7 дней состязаний. От уральского города выступят еще 6 детей-спортсменов: горнолыжники и прыгуны на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.