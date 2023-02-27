Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Два раза на прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышения диоксида азота возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. 21 и 24 февраля показатель вещества после 20-минутных замеров составил 0,3 мг/м3, что превышает его норму в 1,5 раза.
В начале недели город вновь накрыл смог. 22 февраля химический запах выбросов больше всего чувствовался в юго-восточной части Нижнего Тагила — на Вагонке, Сухоложском поселке и центре. При этом режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ специалисты УГМС пока не объявляли.
Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству внимательно следить за реализацией проекта «Чистый воздух», который проходит в 12 городах, в том числе и в Нижнем Тагиле. По словам главы государства, чистый воздух с повестки не снимается.
Журналисты TagilCity.ru побывали в поселке Горноуральском рядом с местным свинокомплексом, где обнаружили огромное зловонное поле с навозом. Запахом фекалий здесь пропитаны и воздух, и вода, жалуются местные жители. Надзорные органы не раз находили нарушения в работе предприятия, но агрокомплекс продолжает сливать смердящие свиные фекалии в арендованные у Горноуральского городского округа поля.