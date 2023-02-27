Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом

Журналисты TagilCity.ru побывали в поселке Горноуральском рядом с местным свинокомплексом, где обнаружили огромное зловонное поле с навозом. Запахом фекалий здесь пропитаны и воздух, и вода, жалуются местные жители. Надзорные органы не раз находили нарушения в работе предприятия, но агрокомплекс продолжает сливать смердящие свиные фекалии в арендованные у Горноуральского городского округа поля.