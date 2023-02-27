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Published Сегодня, 07:10

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Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом

27 февраля 2023, 07:10
Фото: TagilCity.ru
Диоксид азота превышал норму в воздухе два дня на минувшей неделе, а журналисты редакции обнаружили в поселке Горноуральском зловонные поля с фекалиями. Экологические итоги недели от TagilCity.ru с 20 по 26 февраля.

Два раза на прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышения диоксида азота возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. 21 и 24 февраля показатель вещества после 20-минутных замеров составил 0,3 мг/м3, что превышает его норму в 1,5 раза.

Диоксид азота превысил ПДК в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 21 февраля
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В начале недели город вновь накрыл смог. 22 февраля химический запах выбросов больше всего чувствовался в юго-восточной части Нижнего Тагила — на Вагонке, Сухоложском поселке и центре. При этом режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ специалисты УГМС пока не объявляли.

Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил
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Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству внимательно следить за реализацией проекта «Чистый воздух», который проходит в 12 городах, в том числе и в Нижнем Тагиле. По словам главы государства, чистый воздух с повестки не снимается.

Путин: «Чистый воздух с повестки не снимается»
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Журналисты TagilCity.ru побывали в поселке Горноуральском рядом с местным свинокомплексом, где обнаружили огромное зловонное поле с навозом. Запахом фекалий здесь пропитаны и воздух, и вода, жалуются местные жители. Надзорные органы не раз находили нарушения в работе предприятия, но агрокомплекс продолжает сливать смердящие свиные фекалии в арендованные у Горноуральского городского округа поля.

Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом
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#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Агрокомплекс Горноуральский#Диоксид азота#Фекалии#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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