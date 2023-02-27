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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Известный тренер по пулевой стрельбе скончался в Екатеринбурге

27 февраля 2023, 10:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге умер известный тренер по пулевой стрельбе Валерий Симаков. Он скончался 26 февраля.

Кандидат в мастера спорта Валерий Симаков работал в школе олимпийского резерва №1. О его гибели рассказали в учреждении.

Сотрудники школы отметили, что тренер уделял большое внимание воспитательной работе с детьми и их родителями. Также он всегда знал о всех новинках оружия, оборудования и снаряжения.

Фото: Спортивная школа олимпийского резерва №1

На протяжении долгого времени Валерий Симаков был главой бригады тренеров - преподавателей по пистолетной группе. Многократно его спортсмены становились призерами разнообразных престижных соревнований и даже попадали в состав сборной команды Свердловской области и сборной команды России.

Похоронят тренера 1 марта. Прощание с ним состоится в Храме Рождества Христова.

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