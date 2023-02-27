Известный тренер по пулевой стрельбе скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Кандидат в мастера спорта Валерий Симаков работал в школе олимпийского резерва №1. О его гибели рассказали в учреждении.
Сотрудники школы отметили, что тренер уделял большое внимание воспитательной работе с детьми и их родителями. Также он всегда знал о всех новинках оружия, оборудования и снаряжения.
На протяжении долгого времени Валерий Симаков был главой бригады тренеров - преподавателей по пистолетной группе. Многократно его спортсмены становились призерами разнообразных престижных соревнований и даже попадали в состав сборной команды Свердловской области и сборной команды России.
Похоронят тренера 1 марта. Прощание с ним состоится в Храме Рождества Христова.