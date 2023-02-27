Лыжников встречали ростовые куклы узнаваемых персонажей из мультфильмов, а также сказочные герои: крокодил Гена, Незнайка, единорог. Территорию проведения праздника украсили шарами и баннерами. Тагильчане фотографировались с табличками с лозунгами, поддерживающими активный образ жизни, друг с другом и организаторами. Действия сопровождались народными песнями в исполнении хора.