Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Лыжников встречали ростовые куклы узнаваемых персонажей из мультфильмов, а также сказочные герои: крокодил Гена, Незнайка, единорог. Территорию проведения праздника украсили шарами и баннерами. Тагильчане фотографировались с табличками с лозунгами, поддерживающими активный образ жизни, друг с другом и организаторами. Действия сопровождались народными песнями в исполнении хора.
Перед участниками стояла задача: преодолеть 8 километров трассы, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского района. В организации мероприятия содействовали волонтеры из Нижнего Тагила.