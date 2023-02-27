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Крокодил Гена, Незнайка и единорог: как прошла «Вагонская снежинка» в Нижнем Тагиле

27 февраля 2023, 04:56
Фото: "Дзержинский район Нижний Тагил" ВКонтакте

«Вагонская снежинка-2023» прошла в Нижнем Тагиле

Более 160 спортсменов зарегистрировались на спортивное мероприятие «Вагонская снежинка-2023», а в лыжный поход отправилось порядка 700 тагильчан. Событие проходило 25 февраля на базе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Лыжников встречали ростовые куклы узнаваемых персонажей из мультфильмов, а также сказочные герои: крокодил Гена, Незнайка, единорог. Территорию проведения праздника украсили шарами и баннерами. Тагильчане фотографировались с табличками с лозунгами, поддерживающими активный образ жизни, друг с другом и организаторами. Действия сопровождались народными песнями в исполнении хора.

Фото: "Дзержинский район Нижний Тагил" ВКонтакте

Перед участниками стояла задача: преодолеть 8 километров трассы, сообщает пресс-служба администрации Дзержинского района. В организации мероприятия содействовали волонтеры из Нижнего Тагила.

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